Mundo Deportivo stelt Spaanse fans richting finale gerust met update over blessure

zal zondagavond gewoon in actie kunnen komen wanneer Spanje in de finale van het Europees Kampioenschap speelt, zo weet Mundo Deportivo. De spits was na de gewonnen halve finale tegen Frankrijk (2-1) betrokken bij een bizar moment, waarbij hij door een steward tegen de grond werd gewerkt.

Morata maakt op persoonlijk vlak nog geen geweldig EK door. De aanvoerder van Spanje was in de halve finale tegen Frankrijk weer niet trefzeker en staat zodoende na zes wedstrijden nog altijd op één treffer. Na afloop van het duel, waarin hij een kwartier voor tijd werd gewisseld, was Morata betrokken bij een opmerkelijk moment. Toen er een supporter het veld opkwam, doken er gelijk meerdere stewards het veld op, waarbij de spits onderuit werd gehaald.

Direct na het moment is te zien dat Morata naar zijn knie grijpt en begint te hinken. Dat, in combinatie met het feit dat hij in tranen de catacomben inging, zorgde ervoor dat er in Spanje werd gevreesd voor zijn deelname aan de finale. Zondagavond om 21.00 uur is Nederland of Engeland daarin de tegenstander in Berlijn.

Nu blijkt dat die zorgen om de spits niet nodig waren. Volgens Mundo Deportivo kan hij namelijk gewoon spelen in de eindstrijd van het EK. Morata heeft zelf bevestigd dat het hinken en de tranen slechts door de klap kwamen. Ook Jesús Navas, die de geschorste Dani Carvajal verving, zal gewoon kunnen deelnemen aan de finale. De verdediger moest zich na ongeveer een uur spelen laten wisselen met een blessure.

