'Grote naam van AC Milan maakt plaats voor Giménez en staat op 13 februari tegenover AZ'

AC Milan lijkt alvast plaats te gaan maken voor , die op korte termijn moet gaan overkomen van Feyenoord. Verschillende media berichten dat de Rossoneri op het punt staan om te laten vertrekken naar Galatasaray, dat gisteren (donderdag) in de Europa League nog van Ajax verloor (2-1) en in februari het tweeluik met AZ in de tussenronde wacht.

Morata (32) staat pas een half jaar onder contract bij AC Milan. De Spanjaard, die afgelopen zomer Europees Kampioen werd met zijn land, werd voor dertien miljoen euro overgenomen van Atlético Madrid, maar zijn verblijf in San Siro is vooralsnog geen onverdeeld succes. In 25 officiële wedstrijden voor Milan trof de spits zes keer doel, maar nu zou hij dus plaats gaan maken voor de komst van Giménez.

Het Spaanse Relevo meldt op X dat Galatasaray Morata voor de duur van anderhalf jaar gaat huren van Milan. Daarbij zouden de Turken een optie tot koop ter waarde van acht miljoen euro hebben bedongen. Galatasaray heeft inmiddels een indrukwekkend rijtje aanvallers onder contract staan: voor de spitspositie kan trainer Okan Buruk kiezen uit onder meer Victor Osimhen, Mauro Icardi en Dries Mertens.

Gianluca di Marzio wist eerder op de avond nog te melden dat AC Milan het vertrek van Morata on hold zou hebben gezet en pas groen licht zou willen geven als de komst van Giménez afgerond zou zijn. Volgens de laatste berichten van deze transferjournalist heerst in Milaan inmiddels optimisme over het bereiken van een akkoord met Feyenoord over de Mexicaan.

