Loting tussenronde Europa League: Ajax wacht Belgische ontmoeting, FC Twente naar de poolcirkel

De loting van de tussenronde van de Europa League is vrijdagmiddag verricht in het Zwitserse Nyon. Ajax mag zich opmaken voor ontmoeting met het Belgische Union Sint-Gilles, AZ treft opnieuw Galatasaray en FC Twente wacht een trip naar de poolcirkel met FK Bodø/Glimt.

De laatste speelronde van de competitiefase van de Europa League werd donderdagavond afgewerkt. Hoewel Ajax en AZ al verzekerd waren van een plekje in de tussenronde, daar moest FC Twente deze nog zien te bereiken.

De Tukkers toverden een heuse Houdini-act uit de kast en versloegen Besiktas in de eigen Grolsch Veste met 1-0. Doordat de resultaten op de andere velden gunstig waren, verzekerde de ploeg van trainer Joseph Oosting zich voor de tussenronde van de Europa League. Ajax won donderdagavond in eigen huis met 2-1 van het Turkse Galatasaray en herstelde zich daarmee van de beschamende 1-0 nederlaag op bezoek bij het Letse RFS. AZ, ook al zeker van een plek in de tussenronde, ging op bezoek bij Ferencváros met 4-3 onderuit.

In tegenstelling tot bij de Champions League, waar PSV en Feyenoord elkaar konden treffen in de tussenronde, is er in de Europa League geen kans op een Nederlands onderonsje. Ajax begint met een uitwedstrijd tegen Union Sint-Gillis op 13 februari, waarna een week later de return in de Johan Cruijff ArenA is. Mocht Ajax doorstoten, dan wacht in de achtste finale een ontmoeting met Eintracht Frankfurt of Olympique Lyon.

AZ en FC Twente beginnen allebei met een thuiswedstrijd tegen respectievelijk Galatasaray en FK Bodø/Glimt. Een week daarna wacht voor de Alkmaarders een trip naar Turkije, terwijl Oosting en zijn mannen zich op kunnen maken voor een reis naar de poolcirkel. Als AZ weet te winnen van Cim Bom Bom, dan mag de ploeg zich opmaken voor een wedstrijd tegen Manchester United of Tottenham Hotspur in de achtste finale.

FC Twente heeft tweeluik met oud-spelers in het vizier

FC Twente staat bij het overleven van de tussenronde een ontmoeting met Olympiacos, waar het in de competitiefase van de Europa League al tegen speelde, of Rangers FC te wachten. Een tweeluik met de Schotten zou voor supporters van de Enschedese club een weerzien zijn met oud-spelers Danilo, Vaclav Cerny en Robin Pröpper. Ook voormalig Feyenoord-spits Cyriel Dessers staat onder contract bij Rangers FC.

Volledige loting tussenronde Europa League

FC Twente - FK Bodø/Glimt

Fenerbahçe - RSC Anderlecht

Union Sint-Gillis - Ajax

PAOK - FCSB

AZ - Galatasaray

FC Midtjylland - Real Sociedad

Ferencváros - Viktoria Plzen

FC Porto - AS Roma

