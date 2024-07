Nederlanders krijgen één minuut voor Spanje - Frankrijk vervelende mededeling

Een flinke tegenvaller voor de supporters van onder meer het Nederlands elftal in Dortmund. Een grote groep fans had zich verzameld bij een fanzone op Friedensplatz, een plein in Dortmund, maar ze werden weggestuurd door de politie vanwege verwacht noodweer.

Op het plein was een fanzone ingericht waar iedereen – na fouillering – in kon. Er waren met name fans van Nederland, Engeland en Spanje, maar ook veel Duitsers. Ze hoopten op een groot scherm naar de halve finale tussen Spanje en Frankrijk te kunnen kijken, maar een minuut voor de aftrap kregen ze een vervelende mededeling.

De lokale autoriteiten vroegen iedereen om te vertrekken, omdat er noodweer werd verwacht. Daar was op dat moment nog geen sprake van.

De politie en de gemeente Dortmund lieten in tweets ook weten dat de fanzone werd ontruimd. "Verlaat alstublieft de locatie en keer veilig en wel terug naar huis", aldus de politie van Dortmund. In de stad vindt woensdag de andere halve finale plaats tussen Nederland en Engeland.