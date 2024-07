Nederlands elftal wordt al afgeschreven: 'Zou een schok zijn, ik zie geen mogelijkheid waarin Oranje wint'

De Engelse analisten hebben weinig vertrouwen in Oranje. Paul Merson, oud-speler van onder meer Arsenal en Aston Villa, verwacht woensdagavond weinig van het Nederlands elftal tegen Engeland. De voormalig international van Engeland ziet het op geen enkele manier gebeuren dat het Nederlands elftal zegeviert tegen The Three Lions, zo geeft hij aan bij Sky Sports.

'Ik zie geen enkele mogelijkheid waarin Oranje ons verslaat", stelt Merson bij Sky Sports. Het zou voor de Engelsman als een grote verrassing komen, mocht Oranje ten koste van Engeland de finale bereiken: "Het zou een schok zijn. Nog een grotere schok, dan wanneer we tegen Zwitserland waren uitgeschakeld. Engeland is die wedstrijd de derde versnelling niet uitgekomen. Dat gaat nu wél gebeuren", is althans de verwachting van de 56-jarige analyticus.

Chris Sutton, analist bij de BBC, ziet Wout Weghorst als een sterk wapen waar Oranje over beschikt: "De fysieke kracht van Weghorst heeft een verschil voor Oranje gemaakt dit toernooi. Hij zorgt voor enorm veel dreiging. Maar niet alleen hij, ook Gakpo is gevaarlijk. Hij heeft een vorm die hij voor Liverpool nog niet heeft laten zien. Het is hun beste speler op dit toernooi", is Sutton van mening. De Engelsman ziet Oranje net als zijn collega echter niet winnen.

"Dit is hun zwaarste wedstrijd tot nu toe. Ze zullen het ons lastig maken, maar Engeland gaat ze verslaan, op welke manier dan ook", is de verwachting van Sutton. In de Nederlandse media wordt er meer over een gelijkwaardige wedstrijd gesproken. NOS-analist schat de kansen in tegenstelling tot zijn collega's aan de overkant van Het Kanaal fiftyfifty voor Oranje tegen de Engelsen.

