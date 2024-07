Nederlandse Tourrenner wekt verbazing met 'neusbril': 'Mbappé mag hem lenen'

Dylan Groenewegen zal vandaag in de eerste sprintersrit van de Tour de France zichzelf willen tonen. Opvallen doet hij in ieder geval al, met een neusbril die voor gemaakt had kunnen zijn.

In gesprek met Wielerflits krijgt Groenewegen vragen over zijn bijzondere bril. "Ga je straks door naar Düsseldorf?" De sprinter geeft aan niet te begrijpen waarom dat het geval zou zijn. "Daar speelt Frankrijk vanavond, ik denk dat Kylian Mbappé best jaloers is op jou bril." Groenwegen wil de Franse aanvaller best helpen, nadat hij in de eerste EK-wedstrijd tegen Polen een gebroken neus opliep. "Hij mag hem best lenen, ik kan hem opsturen", lacht de Nederlandse profrenner.

Artikel gaat verder onder video

Mbappé speelt ondertussen met een masker op het EK, iets waar hij veel hinder van ondervindt. "Voetballen met een masker is echt horror", zei hij bij een persmoment. "Mijn zicht wordt beperkt, het zweet blijft hangen. Het lijkt net alsof je in een 3D-wereld bent beland." Mogelijk kan de nieuwe bril van Groenewegen, die hieronder te zien is, uitkomst bieden. De Tourorganisatie zelf vergelijkt de Nederlandse sprinter meer met Batman.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Embolo zorgt voor hoogtepunt Hongarije - Zwitserland en laat iets opvallends achter op het veld

Breel Embolo liet iets opvallends achter op het veld in de slotfase van Hongarije - Zwitserland.