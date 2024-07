Feyenoord-trainer Priske vindt het nog te vroeg voor één vraag van de NOS: 'Volgens mij is het nog maar 3 juli'

Brian Priske heeft woensdagmiddag zijn eerste persconferentie als hoofdtrainer van Feyenoord gegeven. De NOS wil van de Deen, die overkomt van Sparta Praag en in De Kuip de zeer succesvolle Arne Slot moet opvolgen, weten of hij denkt dat de Rotterdammers komend seizoen mee kunnen doen om de landstitel, maar volgens Priske is het nog veel te vroeg om daarover te praten.

Voor de aanwezige pers vragen mag afvuren op de nieuwe trainer, neemt Priske zelf het woord en richt hij zich in behoorlijk indrukwekkend Nederlands tot het aanwezige journaille. "Aangenaam allemaal. Ik zal eerst zeggen dat ik dankbaar ben om hier te zijn. Ik moet ook mijn excuses aanbieden, mijn Nederlands is nog niet perfect. Het is behoorlijk, maar praten is nog een beetje moeilijk. Ik versta bijna alles, dus vandaag zou ik graag de persconferentie in het Engels doen. En dan hoop ik dat mijn Nederlands binnen een maand of twee een beetje beter is, dan is het ook makkelijker voor mij om jullie moeilijke vragen te beantwoorden", komt er vlekkeloos uitrollen. Heeft de Deen een stoomcursus Nederlands bij de nonnen in Vught gevolgd? Vermoedelijk niet, maar in zijn jaar als trainer van Royal Antwerp FC - dat hij in het seizoen 2021/22 onder zijn hoede had - zal hij onze taal dusdanig machtig zijn geworden dat hij zich nu al uitstekend kan uiten.

De uitkomst is dat de pers de vragen 'gewoon' in het Nederlands mag stellen, maar dat de trainer ze in het Engels beantwoordt. Priske spreekt - net als in zijn eerste interview met het clubkanaal van Feyenoord - nogmaals de ambitie uit om zijn elftaldominant, aanvallend voetbal te laten spelen. "In veel aspecten is mijn filosofie vergelijkbaar met die van de club en mijn voorgangers", zegt de Deen. "Het belangrijkste wat ik van mijn team wil zien is de effort die ze erin stoppen. Ik wil de spelers zien zweten en bloeden voor het logo, ze zullen alles moeten geven op het veld."

Landstitel

Het Nederlandse voetbal wordt door Priske al lange tijd gevolgd, zegt hij desgevraagd. "Ik volg de Eredivisie al lang, het is absoluut een van de competities die interessant is om te volgen. Er spelen veel goede teams in deze competitie, niet alleen de grote clubs. Er is veel kwaliteit, veel goede spelers én goede trainers. Dus ik kijk absoluut uit naar de competitie." De NOS vraagt de trainer ook specifiek of hij vindt dat Feyenoord komend seizoen voor de landstitel moet gaan. "Je hebt het nu al over titels en verwachtingen", reageert Priske. "Dat is normaal voor jullie (journalisten, red.), maar volgens mij is het 3 juli en nog behoorlijk vroeg om daarover te praten. De filosofie is nu belangrijker, wat is voor ons als club belangrijk? We willen goed, dominant voetbal spelen en dat spelers zich ontwikkelen. Aan het eind van de rit worden we beoordeeld op het winnen van wedstrijden, het is onze ambitie om elke wedstrijd die we spelen te winnen."

