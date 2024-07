Eén man moet het in de ochtendkranten ontgelden na uitschakeling Oranje: 'Bloedirritante wedstrijd'

De ochtendkranten zijn donderdagochtend eensgezind over het Nederlands elftal, dat door Engeland werd uitgeschakeld in de halve finale van het Europees Kampioenschap in Duitsland. De media zagen Oranje zich vooral na rust knap terugknokken in het duel, nadat de Engelsen in de eerste helft domineerden op het middenveld. Scheidsrechter Felix Zwayer krijgt echter vernietigende kritieken voor zijn optreden in Dortmund.

'SPROOKJE ORANJE SPAT UITEEN', valt te lezen op de voorpagina van De Telegraaf. In zijn wedstrijdverslag spreekt Mike Verweij van een 'onnodige nederlaag', nadat Nederland en Engeland er in Dortmund 'een heerlijk voetbalgevecht' van hadden gemaakt. De journalist schrijft dat Oranje de pech had dat 'de bulk aan kwaliteit in de selectie van de Engelsen eindelijk eens tot uiting kwam', en roemt in het bijzonder de piepjonge aanjager Kobbie Mainoo (19). De strafschop waaruit de Engelsen gelijkmaakten noemt Verweij 'makkelijk gegeven'. In de tweede helft zag de verslaggever Nederland de overhand grijpen op het middenveld, maar de late goal van Ollie Watkins deed Oranje uiteindelijk de das om. "Daardoor bemachtigt Nederland tijdens EURO 2024 alleen de officieuze titel feestvieren", concludeert Verweij dan ook, verwijzend naar de Oranje massa die ook in Dortmund weer prominent aanwezig was.

Ook de Volkskrant zag een spectaculaire wedstrijd: "Zinderend is zwak uitgedrukt voor de ontknoping in Dortmund", noteert Willem Vissers in zijn verslag van de halve finale. Ook deze journalist is niet te spreken over de verrichtingen van de arbitrage, niet alleen bij de strafschop maar ook voorafgaand aan de winnende goal van Watkins. "Onbevredigend was dat de warrige, het spel kapot fluitende Duitser Felix Zwayer een minuut voor de fatale treffer floot voor een overtreding na een doorbraak van Cody Gakpo, terwijl er niets aan de hand was", schrijft Vissers. Toch mag de uitschakeling wat hem betreft niet alleen in de schoenen van de arbiter worden geschoven: "Al met al bracht Oranje gewoon te weinig aan de bal. Telkens dat voorzichtige opbouwen. Nooit eens een station overslaan, zoals dat heet. Geen verrassing in de opbouw, nauwelijks kansen", somt Vissers op. De opleving in het tweede bedrijf was dan ook niet voldoende: "Oranje herstelde zich redelijk, maar verloor", concludeert Vissers.

In het Algemeen Dagblad spreekt Sjoerd Mossou van een 'dramatische ontknoping'. "Na een meeslepende eerste helft waarin vooral Engeland de baas was op het veld, was het duel na rust veel meer in balans", noteert de Brabander. Dat het duel zo vlak voor het einde beslist zou worden, had Mossou al een beetje zien aankomen: "Aan alles voelde je dat één moment, één bevlieging de beslissing ging brengen." De verslaggever sluit zich verder aan bij zijn collega's in hun kritiek op Zwayer ("die toch al een bloedirritante wedstrijd floot") en noemt de penalty voor Engeland 'discutabel'. Dat Nederland zich na een sterke Engelse fase terug knokte in het duel kwam in de ogen van Mossou 'mede voort uit een soort geluk bij een ongeluk', verwijzend naar het inbrengen van Joey Veerman voor de geblesseerd uitgevallen Memphis Depay.

