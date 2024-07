Oosting ziet beperkingen bij FC Twente: ‘We kunnen nog niet mee met AZ, FC Utrecht en soms NEC’

Joseph Oosting wist zich afgelopen seizoen met FC Twente te kwalificeren voor de voorronde van de Champions League, maar beseft dat er geen wonderen van de ploeg worden verwacht. De Tukkers worden nog altijd geremd door de financiële problemen uit het verleden, waardoor er nog geen grote transfersommen betaald kunnen worden.

„We hebben een goed budget, maar we kunnen nog niet mee met AZ, FC Utrecht en soms ook niet met NEC”, aldus Oosting in gesprek met De Twentsche Courant Tubantia. “We hebben veel spelers en we hebben ook goede spelers. Maar je moet niet vergeten dat Brenet weg is, Sadilek is geblesseerd en Ricky van Wolfswinkel is op dit moment onze enige spits. Lucas Vennegoor of Hesselink is talentvol, maar nog jong. We hebben het vorig jaar heel erg goed gedaan, maar dat wil niet zeggen dat alles weer vanzelf komt aanwaaien. Wij moeten keihard werken om dingen voor elkaar te krijgen.”

Momenteel is de ploeg zich aan het voorbereiden in het Oostenrijkse Leogang op de voorronde van de Champions League. Komende maandag krijgen Oosting en zijn ploeg te horen of Rangers FC, Slavia Praag, Red Bull Salzburg of LOSC Lille. Wie de opponent ook wordt in de derde voorronde, de oefenmeester van FC Twente is duidelijk. “Ik wil een ronde verder komen.”

Het zal niet makkelijk worden voor de Tukkers en Oosting beseft dan ook dat de lat omhoog moet. “We gaan niet de Conference League in, maar de Champions League. Een stap hoger”, beseft hij. “Je krijgt te maken met alleen maar goede tegenstanders. Met spelers die international zijn. Ze zijn fit, sterk en snel en kunnen allemaal goed voetballen.”

