Op deze dag wordt Oranje waarschijnlijk gehuldigd bij EK-winst

Als het Nederlands elftal de komende twee wedstrijden wint, tegen Engeland en de winnaar van Spanje - Frankrijk, zal de huldiging op dinsdag 16 juli plaatsvinden. Dat vertelt Marianne van Leeuwen, directeur betaald voetbal van de KNVB, aan NU.nl.

Hoewel de finale van het toernooi nog niet eens is bereikt, wordt er al volop nagedacht over een eventuele huldiging. Het is zeker dat die in Amsterdam zal plaatsvinden, maar de datum lijkt nu ook bepaald. Twee dagen na de EK-finale, volgende week dinsdag, zullen de spelers van Oranje bij EK-winst gehuldigd worden.

"Het is allemaal heel voorbarig", zegt Van Leeuwen tegen NU.nl. "Maar het is ook niet zo dat je een huldiging snel even regelt. Laten we alles stap voor stap doen en woensdag eerst van Engeland proberen te winnen." Die wedstrijd staat om 21:00 op de planning.

Volgens Valentijn Driessen krijgt het Nederlands elftal ook een huldiging als de finale bereikt wordt, maar die verloren gaat. Daar kan de journalist van De Telegraaf zich totaal niet in vinden, hij spreekt van 'idioterie'. In 2010 gebeurde dat overigens ook, toen Nederland de WK-finale van Spanje verloor.

