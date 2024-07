Valentijn Driessen compleet verbaasd door primeur: 'Als Nederland tweede wordt...'

Als we Valentijn Driessen mogen geloven, zijn ze in Amsterdam hard bezig om alles gereed te maken voor een huldigingsrondvaart, ook bij een tweede plek op het EK. Daar kan de journalist van De Telegraaf met zijn hoofd niet bij.

Tijdens Vandaag Inside Oranje laat Noa Vahle blijken dat ze een primeurtje heeft gehoord via Driessen. Later zien we de journalist zelf in beeld. "Toevallig sprak ik gisteren Marianne van Leeuwen, de directeur van de KNVB en die zei ook: 'Wat raar, er staat eventueel een huldiging op het programma als je tweede wordt.' Zeg ik: 'Wat is dat voor idioterie? Je komt hier toch om te winnen?' Toen zei ze: 'Nee, nee, daar ben ik ook helemaal niet voor, gaan we niet aan beginnen.'

De journalist laat merken dat de wens voor een rondvaart bij de tweede plek bij een bepaalde groep heel groot is. "De Gemeente Amsterdam stelt alles in het werk, doet er alles aan om dingen op te bouwen en voor te bereiden, maakt kosten. Voor een rondvaart voor een tweede plek... Als tweede ga je toch het water niet op, kom op."

Deze uitgangspositie geeft een verkeerde weergave van de doelstelling van Oranje op dit EK, vindt Driessen. "Ik vind niet dat het EK geslaagd is als je tweede wordt, of de halve finale haalt. Je moet gewoon het toernooi winnen." De heren aan tafel vinden overigens dat de Gemeente Amsterdam hun denkkracht vooral aan andere zaken en lopende problemen moet besteden. "Je moet toch niet als speler op zo'n boot gaan staan dan?", zegt Johan Derksen, terwijl Wilfred Genee zich nog wel de vorige rondvaart bij een tweede plek herinnert. "Dat deden we ook in 2010, dat sloeg toch als een tang op een varken?"

