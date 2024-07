Oranje op rapport: Foppe de Haan deelt voor het eerst dit EK een 9 uit

Foppe de Haan beoordeelt voor FCUpdate de spelers van het Nederlands elftal na de overtuigende 0-3 zege op Roemenië in de achtste finales van het Europees Kampioenschap in Duitsland. De Fries zag Cody Gakpo uitblinken aan Nederlandse zijde en geeft de aanvaller van Liverpool dan ook het allerhoogste cijfer dat hij tot nu toe heeft uitgedeeld op het EK, een 9. Ook het strijdplan van bondscoach Ronald Koeman, die verraste door Steven Bergwijn in de basis op te stellen, kan de goedkeuring van De Haan wegdragen: "Ik vind dat hij de complimenten verdient."

De basisspelers

Bart Verbruggen - 7

"Heb ik geen commentaar op, want die heeft geen gekke dingen hoeven doen. Ik vond wel dat hij te rustig begon toen de Roemenen zo stormachtig van start gingen. De Vrij kwam daardoor ook een keer in de problemen, maar verder deed hij het weer prima."

Denzel Dumfries - 7

"Die was in beeld. Ik vond dat hij in het begin wel te hoog stond, en zijn finale pass is wel beter geworden, maar kan nog beter. Maar hij was verder enorm dynamisch, de Roemenen hadden heel veel moeite met hem toen het begon te lopen. Er zat enorm veel gevaar in hem, dit was tot dusverre zijn beste wedstrijd."

Stefan de Vrij - 7

"Vond ik goed, ook aan de bal. Hij schoof ook regelmatig goed in en had ook een goede bal tussendoor op Dumfries. Ook het doordekken was in orde. Hij durfde, had lef en was niet bang om de bal te krijgen, prima."

Virgil van Dijk - 6

"Vond ik óók beter. Hij was wat dominanter en speelde wat meer ballen diep in plaats van breed. Hij kan nog wel veel beter, vind ik, maar je ziet dat er wat gebeurd is, dat hij anders gaat denken. Dat vind ik wel positief."

Nathan Aké - 7

"Die was in de openingsfase verreweg de beste. Twee of drie keer kwam hij naar binnen om ballen te onderscheppen, heel belangrijk. Verder was hij minder dominant dan de vorige keren, maar je kon zien dat hij wat ingehouden speelde omdat hij volgens mij niet helemaal fit was. Daarom werd hij er ook uitgehaald, denk ik.'

Jerdy Schouten - 8

"Die deed een aantal fantastische dingen aan de bal. Gaf bijna geen bal breed, had ook een goede samenwerking met Simons. Pakte verder ballen af, hij overziet het en weet wat er gebeurt."

Tijjani Reijnders - 7

"Vond ik een beetje de stille kracht. Verrichtte heel veel arbeid en was heel veel aan de bal. In voorgaande wedstrijden vond ik hem teveel lopen met de bal, dat was nu minder. Wel heel aardig."

Xavi Simons - 8

"Die vond ik ongelooflijk hard werken. En voor hem geldt hetzelfde als voor Reijnders: veel minder rennen met de bal, hij zocht veel meer de voetballende oplossing. Ook een goede wisselwerking met Gakpo, dit was tot nu toe zijn beste wedstrijd."

Steven Bergwijn - 7

"Deed het goed, vond ik! Speelde voortreffelijk in zijn taak, was goed in de combinatie. Jammer dat hij maar een helft speelde, want het liep mede dankzij hem heel goed aan de rechterkant."

Memphis Depay - 6

"Hij was heel actief in het storen, dit was de wedstrijd waarin hij verreweg het hardst gewerkt heeft. Had wel een goal kunnen maken, in de zestien vond ik hem wat minder. Maar je kunt zien dat hij een knop omgezet heeft, ik hoop dat hij dit volhoudt."

Cody Gakpo - 9

"Die eerste goal vond ik echt fantastisch. Dat was het breekpunt van de wedstrijd. En bij die tweede goal ook, ze weten wat hij doet. Het is bijna niet te verdedigen als hij ook maar een beetje snelheid heeft. En die dribbel over de hele lengte van het veld, daar zat alles in."

De invallers

Donyell Malen - 8

"Hij is totaal anders dan Bergwijn. Ik vind hem slechter in de combinatie, hij heeft eigenlijk alleen maar oog voor de bal. Maar als hij op snelheid is, dan is hij heel gevaarlijk, dan ben je spekkoper. En hij maakte natuurlijk die twee belangrijke goals."

Joey Veerman - 6

"Mooi dat hij erin kwam. Daarmee heeft Koeman hem wel weer geholpen om uit zijn dalletje te komen. Ik vond ook dat Veerman er in de nabeschouwing goed mee omging. Had wel een goal moeten maken, als hij dat had gedaan was hij helemáál terug geweest."

Micky van de Ven - 6

"Doet ook zijn werk. Eén keer liet hij zien dat hij ongelooflijk snel is, jongejonge, toen gaf hij echt gas. Maar verder niet veel gezien, daar was het de wedstrijd ook niet meer naar."

Wout Weghorst en Daley Blind kwamen te kort in actie voor een beoordeling.

De bondscoach

Ronald Koeman - 8

"Het was verrassend dat hij met Bergwijn begon. Ik vind dat hij de complimenten verdient, hij heeft de knop om kunnen zetten, daar speelt hij als coach een grote rol in. Vooraf kon je commentaar hebben, waarom Frimpong niet startte bijvoorbeeld, maar het klopte wel."

