Pascal Jansen wil toeslaan in Nederland: Eredivisieclub ontvangt 'serieus voorstel'

Go Ahead Eagles dreigt naast aanvoerder Bas Kuipers (FC Twente) en hoofdtrainer René Hake (Manchester United) ook spelmaker kwijt te raken. De middenvelder kan zich verheugen op de serieuze belangstelling van Ferencváros. Dat schrijft De Telegraaf althans. De Hongaarse topclubs staat sinds kort onder leiding van Pascal Jansen en de Nederlandse trainer hoopt zijn selectie te versterken met de sterkhouder van de nummer negen van het afgelopen seizoen in de Eredivisie.

Rommens doorliep een groot deel van de jeugdopleiding van PSV, maar tot een doorbraak in de hoofdmacht kwam het niet. Hij verruilde PSV in de zomer van 2018 voor TOP Oss en na drie jaar bij de club uit de Keuken Kampioen Divisie te hebben gevoetbald, verkaste hij naar Go Ahead Eagles. Die keuze heeft uitstekend uitgepakt. Rommens kwam tot op heden 94 keer in actie voor Go Ahead Eagles, goed voor elf doelpunten en veertien assists. Hij was in de eerste helft van het afgelopen seizoen de drijvende kracht op het middenveld.

Een gescheurde enkelband hield hem vervolgens een groot deel van de tweede seizoenshelft aan de kant. Hoe bepalend Rommens was voor het elftal van trainer Haké bleef vooral in de play-offs. Met Rommens als een van de uitblinkers verzekerden de Deventenaren zich uiteindelijk dankzij zeges op NEC en FC Utrecht van een ticket voor de voorrondes van de UEFA Conference League. Met een doelpunt en een assist had Rommens een groot aandeel in het succes in de play-offs. Zijn goede prestaties zijn dus niet onopgemerkt gebleven. Volgens De Telegraaf kan Rommens deze zomer de stap maken naar Ferencváros.

De krant schrijft donderdagavond dat de Hongaarse topclub een ‘serieus voorstel’ heeft neergelegd in Deventer. Rommens heeft bij Go Ahead Eagles nog een contract tot de zomer van 2025. Mocht de Belg geen nieuwe overeenkomst aangaan met de Deventenaren, dan lijkt deze zomer voor beide partijen het ideale moment om afscheid van elkaar te nemen. In Hongarije lonkt Champions League-voetbal voor Rommens. Ferencváros kroonde zich in het afgelopen seizoen voor de zesde keer op rij tot landskampioen en is daardoor later deze maand actief in de tweede voorronde van het miljardenbal. Aan Jansen, in januari aan de kant gezet door AZ, de taak om de club naar de groepsfase te loodsen.

