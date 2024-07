Pascal Kamperman vanuit Berlijn: 'Nederland verliest eerste slag van Turkije voor de aftrap'

Pascal Kamperman is zaterdagavond namens ESPN aanwezig bij het kwartfinaleduel op het EK tussen Nederland en Turkije (21.00 uur). De verslaggever bevestigt vlak voor de aftrap dat de Turkse fans in groten getale aanwezig zijn in Berlijn, maar benadrukt tevens dat er veel supporters van Oranje de reis naar de Duitse hoofdstad hebben gemaakt.

Presentator Milan van Dongen stelt vanuit de studio van ESPN gedecideerd dat de Turken vanavond in de meerderheid zullen zijn. Kamperman nuanceert dat echter vanuit Berlijn. “Als ik hier om mij heen kijk, krijg ik best wel de indruk dat dat nog wel eens mee zou kunnen vallen”, zegt de verslaggever, die net buiten het stadion staat.

Artikel gaat verder onder video

“Ik kan vanuit hier niet in het stadion kijken. Ik heb wel heel veel Turken gezien, maar er zijn ook echt wel veel Nederlanders”, vervolgt Kamperman. “De vraag is hoeveel kaarten Oranje-supporters nog hebben weten te bemachtigen, naast die 7000 die de KNVB gewoon officieel heeft gekregen.”

Volgens Kamperman zijn de Turkse fans in elk geval wel een stuk beter te horen. “Als je het nu afmeet met een decibelmeter, dan winnen de Turkse supporters het nu al wel van de Oranje-fans. Want toen Oranje het veld opkwam voor de warming-up, was er een intens fluitconcert. De spelers weten gelijk waar ze aan toe zijn. Er zijn veel Turken. We gaan straks in het stadion zien hoe de verhoudingen zijn, maar ik ben nu geneigd om te zeggen dat het nog wel eens mee zou kunnen vallen.”