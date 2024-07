Pasveer ziet gelijkenissen met Ramaj: 'Ik deed hetzelfde toen ik op de bank zat'

stond donderdagavond weer in de basis van Ajax tegen Vojvodina (1-0 winst), maar was niet enorm tevreden over zijn eigen optreden en het spel van zijn team.

De eerste keeper van vorig seizoen, Diant Ramaj, moest van Francesco Farioli voor dit belangrijke duel op de bank plaatsnemen, waardoor Pasveer weer keepte. In gesprek met Ziggo Sport geeft de routinier toe dat hij het moeilijk had in de beginfase. "Tuurlijk, het is altijd wennen. Het begin was wat onrustig, ook bij mij. Het was even wennen." Zo gaf Pasveer in de openingsfase twee ballen cadeau aan de Servische tegenpartij. "Dat mag niet gebeuren, maar al met al winnen we en houd ik de nul. We hebben goede en mindere fases gehad. Dat is inherent aan het nieuwe seizoen: we hebben een nieuwe trainer met nieuwe ideeën."

De veertigjarige doelman kreeg tevens een statistiek op zijn naam. "Ik hoorde het ja, oudste speler van Ajax in Europa. Leuk feitje, maar dat interesseert me niet. Het resultaat is het belangrijkste." Pasveer genoot er vooral van om weer speelminuten te krijgen. "Ik ben er blij mee dat de keuze op mij is gevallen. Dat is wel waar je het voor doet. Ik ga niet op de bank zitten omdat ik vind dat ik op de bank hoor. Als ik bij de club ben dan wil ik ook spelen en daar alles aan doen. Dan is de keuze aan de trainer en dan moet je geluk hebben dat hij het ziet zitten."

Volgens de oud-doelman van onder meer Vitesse en PSV oogt concurrent Ramaj (nog) niet ontevreden op de training, na de verrassende keuze van Farioli. "Hij traint normaal en is normaal naar mij. Dat heb ik ook gedaan toen ik op de bank zat. Het is het lot van een keeper. Soms speel je, soms speel je niet. Ik heb er niks van gemerkt en kan prima met hem."

