Lahm onder de indruk van Nederland: ‘Dat is waar ze zich onderscheiden’

Philipp Lahm, toernooidirecteur van het Europees Kampioenschap, heeft alvast teruggeblikt op het toernooi in Duitsland. De voormalig voetballer licht onder meer de Nederlandse supporters eruit als een van de hoogtepunten.

In gesprek met BILD geeft Lahm aan genoten te hebben van de supporters tijdens het EK. “Aan de ene kant had je de luidruchtige Schotten, die ik erg vriendelijk vond. Ze waren gewoon blij om deel uit te maken van het EK. Maar ook de Roemeense Fans of die uit Georgië: het was gewoon leuk om te zien hoeveel toeschouwers uit alle landen in de stadions zaten.” Vervolgens haalt hij ook de marsen richting de stadions aan. “Ik heb nog nooit zulke fanmarsen meegemaakt. Dit is waar de Nederlanders zich onderscheiden.”

Artikel gaat verder onder video

Toch heeft de wereldkampioen van 2014 niet alleen maar positieve dingen gezien op het EK. Zo haalt hij onder anderen incidenten met Kylian Mbappé en Jude Bellingham aan. “Er zijn duidelijke regels in het voetbal. Als iemand deze overtreedt, worden er sancties opgelegd.” Mbappé ging na een blessurebehandeling direct weer op de grond zitten in het veld, waar hij geel voor kreeg. “Soms zou ik graag willen dat de spelers zich meer bewust zijn van hun rol als rolmodel voor kinderen. Sommige mensen hebben een inhaalslag te maken.” Ook de incidenten met Bellingham en Merih Demiral keurt Lahm af. “Dat hoort niet thuis op het veld.”

Na een toernooi van een maand staat zondagavond de finale op het programma. In Berlijn strijden Spanje en Engeland om de eindzege. Volgens Lahm kan er eigenlijk maar één ploeg winnen. “Spanje. Ze voetbalden consequent vanaf de eerste wedstrijd tot aan de halve finales. Ze hebben een duidelijk idee en topspelers’, besluit hij. De finale tussen Spanje en Engeland begint zondagavond om 21.00 uur.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Van de Ven valt stil na geschiedenisvraag van Brit: perszaal barst in lachen uit

Micky van de Ven krijgt onbedoeld de lachers op zijn hand na een vraag van een Britse journalist.