Van Hooijdonk verbaast met overtuigende uitspraak over het Nederlands elftal

Pierre van Hooijdonk is ervan overtuigd dat het Nederlands elftal zich op 14 juli in Berlijn kroont tot Europees kampioen. De voormalig profvoetballer van onder meer Feyenoord en NAC Breda realiseert zich als geen ander dat álles moet meezitten wil je de beste zijn, maar stelt dat Ronald Koeman en zijn manschappen tot op heden niets te klagen hebben.

Sjoerd van Ramshorst opent de uitzending van NOS Studio Fußball van donderdagavond met de vraag wie Europees kampioen wordt. Spanje maakt tot nu toe de beste indruk, Duitsland heeft al veel mooie dingen laten zien en ook Engeland, Portugal en Frankrijk zitten nog in het toernooi. Maar Van Hooijdonk weet het zeker: Oranje wordt op 14 juli Europees kampioen. “Dat denk ik echt. Ik bedoel: als je een toernooi gaat winnen, dan moeten er echt een heleboel dingen meezitten. Je moet ook echt geluk hebben. We kunnen toch wel zeggen dat het Nederlands elftal daarover niets te klagen heeft”, zo klonk het namens Van Hooijdonk.

Oranje trapte het EK af met een moeizame zege op een Robert Lewandowski-loos Polen en speelde vervolgens gelijk tegen een Kylian Mbappé-loos Frankrijk, maar verloor in de laatste groepswedstrijd wel van Oostenrijk. Op die nederlaag tegen het Alpenland na had het Nederlands elftal in de groepsfase weinig reden tot klagen. Zelfs de derde plek in de groep pakte uiteindelijk goed uit. De formatie van Koeman nam het in de achtste finales op tegen Roemenië, dat met een 0-3 nederlaag uit het toernooi werd geknikkerd. “Alles ziet er eigenlijk goed uit”, zo stelt Van Hooijdonk. Ook over de tegenstander in de kwartfinales mag Oranje volgens Van Hooijdonk niet klagen. “Turkije is een pittige tegenstander, maar als je van tevoren zegt: welke van de zeven kwartfinalisten wil je hebben?, dan kiezen we met z’n allen Turkije. Toch?”

Van Hooijdonk wil er niets van weten dat Turkije nu ‘opeens een ontzettend moeilijke ploeg’ is. “Alleen zal je zelf goed moeten zijn. Als je dat niet bent, dan blijft er te weinig over om nog te kunnen verrassen”, zo klonk het. Oranje zal echter beducht zijn voor de Turken, die na de tweede plaats in een groep met Portugal, Georgië en Tsjechië in de achtste finales afrekenden met Oostenrijk (1-2).

