Pierre van Hooijdonk voelt noodzaak om meteen in te grijpen na interview van Denzel Dumfries

Pierre van Hooijdonk wil niet dat de schuld op zich neemt voor de uitschakeling van het Nederlands elftal op het EK. De rechtsback veroorzaakte in de eerste helft een penalty na een overtreding op Harry Kane en zei na afloop de ‘verantwoordelijkheid’ te nemen voor het moment.

In de veertiende minuut van de wedstrijd kwam de bal in het strafschopgebied bij Kane. Hij nam de bal uit de lucht en schoot over. Vlak nadat de bal zijn voet had verlaten, werd hij op de voet geraakt door Dumfries. Kane ging naar de grond, waarna arbiter Felix Zwayer door zijn videoscheidsrechter werd geadviseerd om de beelden te gaan bekijken. Zwayer had wat bedenktijd nodig, alvorens de bal op de stip te leggen. Dumfries kreeg een gele kaart.

Artikel gaat verder onder video

"De bal viel er net tussen, ik wilde het schot blokken waardoor ik hem net raak", zei Dumfries bij de NOS. Hij antwoordde met 'ja' op de vraag of het in zijn ogen een 'VAR-strafschop' was. "Er is contact. Op dat moment weet je wel dat hij hem kan geven. Dat is flink balen en ik neem er alle verantwoordelijkheid voor, maar je doet het niet expres. Maar ja, het is een split second. Dan wordt er een penalty gegeven en dan moet je door."

Analist Van Hooijdonk voelde direct na het interview de noodzaak om in te grijpen. “Hij moet niet bijna z’n excuses gaan aanbieden voor dat penaltymoment. Hij zegt dat er contact was, maar dat is wel vaker… Dit is een VAR-penalty. Dat er contact is, betekent niet dat het altijd een overtreding is. Ik vond het echt een belachelijke beslissing.”

