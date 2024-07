Guus Franke bereikt alsnog akkoord over Vitesse, bevestigt ook Coley Parry

Guus Franke heeft een definitief akkoord met schuldeiser Coley Parry, zo zegt hij in gesprek met Omroep Gelderland. De Gelderse investeerder heeft nog altijd de uitdrukkelijke wens om Vitesse over te nemen, daarvoor moet er vanavond voor middernacht duidelijkheid zijn.

Het is een nieuwe wending in de licentiesoap bij Vitesse. Eerder vandaag wist De Telegraaf te melden dat Franke zich terug zou hebben getrokken als potentiële overnamekandidaat voor de Arnhemse club. Dit bericht werd niet veel later bevestigd door algemeen directeur ad interim Edwin Reijntjes. Franke meldde zich echter bij Omroep Gelderland en sprak tegenover de regionale omroep over ‘stemmingmakerij’ en ontkrachtte daarbij alle berichtgeving.

Artikel gaat verder onder video

Sterker nog: inmiddels heeft Franke een deal bereikt met Parry. “Maar ik heb dit nog nooit meegemaakt. Hij wil linksom, rechtsom, bovenlangs en onderdoor. Hij wilde de club maar proberen vast te houden. Ik kan je wel zeggen dat het de moeilijkste onderhandelingen waren die ik ooit heb gevoerd. Er is getekend. Het is nu aan de KNVB."

Bij het trainingscomplex van Vitesse op Papendal bevestigt Reijntjens dit nieuws, hetzij met een voorbehoud. “Er is nog geen witte rook, maar we zijn er bijna. Het belangrijkste is nu dat het rondkomt tussen Common Group (Parry, red.) en Franke. We hebben nog wel heel veel huiswerk te doen naar de KNVB. Dat wordt na middernacht. Zij willen eruit komen. Wij bezig alle documenten voor de KNVB in orde te maken.”

Edwin Reijntjes hoopvol richting Vitesse-fans na laatste nieuws rondom overname Vitesse 🤞



"Nog geen witte rook, maar wel écht bijna." — ESPN NL (@ESPNnl) July 1, 2024

Verklaring Parry

Inmiddels heeft ook de Common Group van Parry bevestigd dat er een deal is gesloten met Franke. Dat schrijven beide partijen in een statement. "We zijn heel blij met deze kans en geloven in het plan van Axiom Partners om Vitesse terug te brengen naar waar ze hoort", zo meldt de Amerikaanse schuldeiser. "We zijn er vooral trots op dat de club een eigenaar krijgt die uit de regio afkomstig is." Ook Franke geeft aan blij te zijn met de deal en hoopt 'langetermijnsucces' te kunnen bereiken met Vitesse.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Derksen heeft vrede met einde Vandaag Inside: 'Ik kan het missen als kiespijn'

Johan Derksen is er niet rouwig om als Vandaag Inside, zodra het huidige contract met Talpa afloopt, van de buis zal verdwijnen.