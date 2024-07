Vitesse weigert handdoek in de ring te gooien: 'Bewaar de rust nog even'

Vitesse heeft het afhaken van Guus Franke als mogelijke eigenaar van de club bevestigd. Algemeen directeur ad interim Edwin Reijntjes laat weten de moed nog niet op te willen geven. Zo heeft Vitesse nog tot maandagavond 23.59 uur om de plannen aan te leveren bij de beroepscommissie.

“Het is vandaag alsnog stukgelopen tussen Guus Franke en Coley Parry (Common Group)", aldus Reijntjes. "De reden hiervan is ons onbekend. Vitesse werkt tot vanavond 23.59 uur met man en macht aan een alternatief scenario. Gezien de deadline wil ik eenieder vragen om de rust nog even te bewaren. Wij hebben alle aandacht nodig om het tij te keren. Wij geven niet op!”

Op 25 juni maakte de KNVB bekend de licentie van Vitesse per 9 juli in te trekken. De Arnhemmers lieten vrijwel direct weten daartegen in beroep te gaan, mede omdat er zich in de persoon van Guus Franke nog een overnamekandidaat had gemeld. De zakenman van Axiom Partners heeft echter besloten af te zien van overname.

Vitesse probeert ondertussen een andere laatste strohalm te grijpen. Zo zouden de Arnhemmers via-via opnieuw contact hebben gezocht met Michael van de Kuit voor een directe overname. De ondernemer onderzocht eerder al de mogelijkheden om te bieden op de clubaandelen, maar besloot daar om een aantal redenen vanaf te zien. Het is niet bekend hoe Van de Kuit tegenover deze nieuwe poging van Vitesse staat.

