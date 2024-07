Priske ziet potentiële opvolgers Wieffer al bij Feyenoord rondlopen: 'Echt genoten van hem'

Volgens de nieuwe trainer van Feyenoord, Brian Priske, zou het ook zomaar kunnen dat de Rotterdammers geen vervanger halen voor de naar Engeland vertrokken . De Deen ziet twee jongens in zijn selectie rondlopen die het verlies zouden kunnen opvangen.

Feyenoord won zaterdag met 0-4 bij FC Dordrecht en enkele jongens vielen Priske in dat duel in positieve zin op. "We zullen op zoek gaan naar een vervanger, intern of extrern", vertelt de coach tegen Voetbal International. "Maar ik zag tegen Dordrecht bijvoorbeeld ook een goede Antoni Milambo, daar heb ik van genoten. Quinten Timber ligt er nog even uit, maar die gaat hopelijk deze week meer en meer trainen. Als we Wieffer vanuit de huidige selectie kunnen vervangen, zou dat perfect zijn. Maar we moeten ook presteren in de Eredivisie, de beker én de Champions League…"

Maar wie Priske de meest geschikte opvolger van Wieffer vindt, is Ramiz Zerrouki. Vorig jaar kwam de middenvelder over van FC Twente, maar het afgelopen seizoen kwam de in Amsterdam geboren Algerijn maar tot een kleine 1400 speelminuten. "Het is alleen maar goed dat we hem al binnenshuis hebben. Het zorgt ervoor dat we onze focus qua investeringen ook kunnen verleggen als we dat willen. Dat is ook de filosofie van de club, dat we onze eigen spelers ontwikkelen tot basisspelers en uiteindelijk bepalende spelers. Op een bepaald punt moeten we ze dan laten gaan, zoals bij Wieffer. Dat pad kan Zerrouki ook afleggen. In sommige aspecten is hij een ander type speler dan Wieffer, maar ze overlappen elkaar ook op sommige punten. Ramiz is de hele trainingsweek heel agressief geweest, in de goede zin van het woord. Milambo en Ramiz deden het goed, samen op het middenveld."

Zerrouki ziet zelf ook dat hij komend seizoen meer speelminuten zou kunnen maken. "Voor mij liggen er bij Feyenoord weer nieuwe kansen. Die ga ik proberen met beide handen te pakken. Ik heb vertrouwen in mezelf en ga ervan uit dat dit een mooi seizoen gaat worden voor mij, maar ook voor het team. We kunnen mooie dingen bereiken, we hebben veel kwaliteit. Ik moet er gewoon voor zorgen dat ik er elke week sta. Dat is mijn doel. Ik ben nu meer gewend, Rotterdam voelt meer als thuis en ik wil hier mooie dingen gaan laten zien."

