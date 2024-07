PSV kan streep zetten door mogelijke vervanger gewilde Benítez

PSV hoeft geen poging te doen voor , zo meldt Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad op X. De landskampioen dreigt kwijt te raken aan Atlético Madrid, maar het zal de Duitser niet als nieuwe eerste doelman kunnen halen. Hij zou namelijk al zijn woord aan Feyenoord hebben gegeven.

Wellenreuther werd eerder in de zomer genoemd als optie bij PSV onder de lat. De Duitser moest het de afgelopen twee seizoenen in Rotterdam doen met een reserverol achter Justin Bijlow, maar maakte in de wedstrijden die hij speelde een sterke indruk. Halverwege april onthulde de doelman al dat hij komend seizoen liever niet op de bank wil zitten.

Artikel gaat verder onder video

Volgens Elfrink heeft PSV eerder in de zomer inderdaad geïnformeerd naar de sluitpost, maar zijn de Eindhovenaren nooit concreet voor hem geweest. Nu de interesse van Atlético Madrid in Benítez naar buiten is gekomen, begint de naam van de Duitser weer genoemd te worden in Eindhoven. Toch zal dat volgens Elfrink niet gebeuren: Wellenreuther heeft namelijk al zijn woord gegeven aan de Feyenoord.

Wellenreuther heeft zijn woord al aan Feyenoord gegeven. Er is eerder wel naar hem geïnformeerd, maar dat spoor is nooit heel concreet geworden voor PSV. — Rik Elfrink (@RikElfrink) July 8, 2024

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Voormalig PSV-publiekslieveling duikt op in shirt van Feyenoord

Een opvallende verschijning in de live-uitzending van de EK-talkshow van Broederliefde.