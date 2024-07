Van der Vaart ziet ‘absolute ster’ op het EK: ‘Slaat helemaal nergens op wat hij laat zien’

Rafael van der Vaart is enorm onder de indruk van wat laat zien op het Europees Kampioenschap. De pas zeventienjarige buitenspeler is volgens de oud-voetballer de beste speler op het toernooi. De voormalig middenvelder ziet ook dat Spanje tegenwoordig een stuk directer speelt dan jaren geleden.

“Dit is natuurlijk de absolute ster van het toernooi”, geeft Van der Vaart aan bij de NOS bij het zien van de beelden van de treffer van Yamal tegen Frankrijk. “Het slaat helemaal nergens op wat hij laat zien dit toernooi.”

Waar het spel van Yamal bijdraagt aan het succes van Spanje, kan dat volgens Van der Vaart ook worden gezegd over de algehele speelwijze, die flink is veranderd ten opzichte van een paar jaar geleden. “Ze zijn een stuk directer naar de goal gaan spelen. Vroeger was het tiki-taka. Pierre (van Hooijdonk, red.) zegt altijd dat als ze bij Spanje de goals weghalen, hebben ze dat niet eens door.”

Dat is volgens de analist compleet veranderd onder Luis de la Fuente. “Ze spelen nu twee, drie keer rond en dan meteen zo’n diepe bal. Vroeger deden ze dat toch meer in de breedte. Nu hebben ze een spits die voorin blijft”, doelt hij op Alvaro Morata. “Dat met twee snelle mensen aan de buitenkant die ook heel doelgericht zijn”, looft hij naast Yamal ook Nico Williams. “Het is een heel ander Spanje. Ze hebben eigenlijk alles”, besluit hij.

