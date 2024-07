Rangers-doelman Butland gaat gigantisch de fout in bij vrije trap van Van den Boomen

Rangers FC-doelman is flink in de fout gegaan tijdens het oefenduel met Ajax. De Engelse keeper schatte een vrije trap van , die mogelijk aan zijn laatste wedstrijd voor de Amsterdammers bezig is, totaal verkeerd in en dook vol over de bal heen.

“De keeper zit helemaal mis”, constateert Ziggo Sport-commentaar Sierd de Vos. “Butland valt op zijn butt, maar hij heeft de bal niet: 2-1 voor Ajax.” De treffer van Van den Boomen, die tot dat moment totaal niet in de wedstrijd zat, was tevens de ruststand bij het oefenduel tussen Ajax en Rangers FC.

Artikel gaat verder onder video

De 29-jarige middenvelder zat tot aan zijn rake vrije trap niet in de wedstrijd en liet zich kort na zijn vrije trap ook nog even gelden. Van den Boomen zette met twee benen een tackle in op Nicolas Raskin, die vervolgens geblesseerd het veld moest verlaten.

Rangers FC-trainer Philippe Clement beklaagde zich in de rust bij scheidsrechter Jeroen Manschot over de overtreding van de Ajax-middenvelder. De oefenmeester vroeg zich af of Van den Boomen geen kaart had moeten hebben voor de overtreding. Daar wilde de arbiter echter niets van weten.

𝐇𝐄𝐓𝐄 𝐊𝐑𝐎𝐊𝐄𝐓𝐓𝐄𝐍! 🥵

De vrije trap van Branco van den Boomen lijkt houdbaar, maar niet voor de Rangers-goalie.. 🫣#ZiggoSport #AJARAN — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) July 13, 2024

