Van der Gijp vindt Engeland ‘niet om aan te koekeloeren’ en dicht Oranje heel goede kans toe

René van der Gijp denkt dat Nederland een enorm goede kans maakt om door te stoten naar de finale van het Europees Kampioenschap. Volgens de oud-voetballer is er een kans van zeventig procent dat Oranje wint van Engeland.

“Ik geef Nederland zeventig procent kans, die Engelsen dertig”, geeft Van der Gijp desgevraagd aan in Vandaag Inside Oranje. “Natuurlijk. Kom op, die Engelsen, dat is toch echt niet om aan te koekeloeren man”, gaat hij mee in de kritiek op de ploeg van Gareth Southgate.

Johan Derksen begrijpt dat Van der Gijp dat zegt, maar vindt dat je dat ook over Nederland kunt zeggen. “De Nederlanders zijn ook niet om aan te koekeloeren. En de Engelsen hebben wel bepalende spelers, als die een keer aan het voetballen komen”, geeft hij aan. Daar kan Van der Gijp zich in vinden, maar hij ziet wel een belangrijk verschil. “Wij spelen nog een systeem. Buitenspelers en spits, één erachter, dan twee en vier achterin. Zij hebben gewoon geen systeem.”

Volgens Derksen maakt dat gebrek aan systeem bij Engeland niet heel veel uit met de kwaliteit die ze op het veld hebben staan. “Als die Southgate in de kleedkamer tegen ze zegt: ‘have fun’, ik denk dat het dan wel goed komt.” Volgens Van der Gijp is dat niet het geval en hij denkt dat het een reden is dat het er bij bijvoorbeeld Bellingham nog niet uitkomt. “Als Bellingham bij Madrid de bal krijgt, zijn er altijd vijf die hij aan kan spelen. Nu maar één, Kane, voor de rest niet.”

