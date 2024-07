Elfrink wuift PSV-transfer weg: ‘Nu niet, morgen niet en de rest van deze transferwindow niet’

gaat niet naar Saoedi-Arabië, zo weet het Eindhovens Dagblad. De aanvaller van PSV zou namelijk niet geïnteresseerd zijn in een overstap naar het Midden-Oosten, daar hij graag naar een topclub in een grote competitie toe wil.

Eerder op de donderdag kwam naar buiten dat één van de Saoedische clubs zich met een bedrag van zo’n 32 miljoen euro bij PSV had gemeld voor Bakayoko. Die aanbieding zouden de Eindhovenaren resoluut van tafel hebben geveegd, aangezien de landskampioen graag twee keer zo veel voor de Belg zouden willen krijgen.

Artikel gaat verder onder video

Inmiddels heeft ook clubwatcher Rik Elfrink zich uitgesproken over de transfer van Bakayoko. Volgens de journalist is het Al Hilal, de club van onder meer Neymar en Sergej Milinkovic-Savic, die de vleugelspeler graag wil inlijven. Toch weet Elfrink dat dit niet gaat gebeuren. “Nu niet, morgen niet en de rest van deze transferwindow niet. Gewoon niet”, schrijft hij op X.

Bij Al Hilal had Bakayoko bij wijze van spreken zelf kunnen bepalen wat hij wilde verdienen, zo schrijft Elfrink later in het ED. “Maar dat vindt hij volgens bronnen in zijn omgeving totaal niet interessant.” Eerder op donderdag vertelde Bakayoko in gesprek met Voetbal International meer over zijn toekomstplannen. Daarin benadrukte hij dat hij hoge ambities heeft en het liefst naar een topclub gaat in een grote competitie.

Johan Bakayoko wil en gaat niet naar Al Hilal 🇸🇦. Nu niet, morgen niet en de rest van deze transfer window niet. Gewoon niet. De club uit Saudi-Arabië pusht bij zowel PSV als de speler, maar hij wil er niet heen.

Vandaag heeft hij zijn verhaal gedaan in ED, AD en VI. — Rik Elfrink (@RikElfrink) July 18, 2024

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 ‘PSV laat oog vallen op ‘geliefd target’ in de Eredivisie bij vertrek van Schouten’

PSV heeft een oogje op NEC-middenvelder Dirk Proper, meldt het Eindhovens Dagblad.