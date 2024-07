Zo lieten de Roemenen hun kleedkamer achter na de nederlaag tegen Oranje

De Roemeense nationale ploeg heeft zich na afloop van de 0-3 nederlaag tegen het Nederlands elftal van zijn beste kant laten zien. In plaats van de frustraties te uiten besloot het team om de kleedkamer na afloop blinkend schoon achter te laten.

Roemenië heeft het schoonmaken met uiterste precisie aangepakt, want er was geen grassprietje meer te zien in de kleedkamer van de Allianz Arena. Daarnaast liet de Roemenen nog wat achter in de kleedkamer. In een brief spreekt de selectie zijn dank uit aan gastland Duitsland.

"UEFA EURO 2024 was voor ons een van de belangrijkste voetbalervaringen tot nu toe en we zijn erg blij dat Duitsland het podium was waarop het plaatsvond. Elke wedstrijd, elke emotie, elke ervaring bracht ons samen om de magie van voetbal te voelen”, begint het nationale team de brief.

“We verlaten Duitsland met het gevoel dat we alles hebben gegeven voor Roemenië en zijn dankbaar voor alles wat we hebben meegemaakt. Het was een genoegen om deel uit te maken van deze grote Europese voetbalfamilie”, wordt de brief trots vervolgd.

“Bedankt dat jullie ons het gevoel hebben gegeven thuis te zijn! We zijn dankbaar voor de voorwaarden die ons zijn geboden. Ze zijn een belangrijk onderdeel van de geweldige ervaring die we tijdens EURO 2024 hebben gehad. Het Roemeense nationale team."

Vol lof gereageerd op Roemeense daad

De Roemenen kunnen op veel goedkeuring rekenen met brandschoon achterlaten van de kleedkamer. "Dit is meesterklasse. Geen discussie", schrijft iemand op X. "Wauw. Ik dacht dat alleen Japanners dit deden. Verbazingwekkend. Klasse gebaar", reageert een ander. Ook op Reddit oogst de ploeg van bondscoach Edward Iordanescu veel lof. "Echt megaklasse van de Roemenen", valt er te lezen. Terwijl ook een ander lyrisch is. "Enorm respect voor hen, de brief was ook een mooi gebaar."

💛 🇷🇴 The perfect guests. Following their elimination from #EURO2024 last night, @hai_romania left their Munich dressing room spotless with a touching letter to their German hosts. pic.twitter.com/UZwmxqxyjk — UEFA (@UEFA) July 3, 2024

