Ronald de Boer snoeihard: 'Nu ga ik erg ver, maar het blijft shit-wijn'

Ronald de Boer is nog niet te spreken over de huidige staat van Ajax. Donderdagavond wonnen de Amsterdammers ternauwernood met 1-0 van FK Vojvodina in de tweede voorronde van de Europa League. Hoewel De Boer meer ‘dynamiek en energie’ bespeurt dan in het vorige seizoen, vindt hij de spelersgroep nog ondermaats.

“In de eerste helft zag ik wel agressie in het spel en zocht Ajax snel de diepte”, analyseert De Boer voor Ziggo Sport. “Ik zag wel een energiek elftal. Dat vond ik wel een verschil met vorig seizoen. Ik zag iets meer dynamiek en energie in het elftal. Maar kwalitatief… Ja, het is nog steeds veel te matig.” Van presentatrice Noa Vahle krijgt De Boer de vraag of dat vooral aan de spelersgroep ligt. “Ja”, antwoordt hij.

De Boer komt daarna met een metafoor. “Je kan een heel mooi wijnkaraf hier op tafel zetten – dat is de trainer – maar als je er slechte wijn in gooit, smaakt de wijn misschien twee procent beter, maar het blijft shit-wijn. Dat zijn een beetje de spelers. Nu ga ik wel heel erg ver, want er zitten ook genoeg goede spelers tussen en spelers gaan ons ook nog verrassen. Maar het is nog geen topwijn.”

Voor technisch directeur Alex Kroes ligt dus een grote opdracht om Ajax nog te versterken. “Er moet nog wel wat gebeuren en dat weet Ajax ook. Het is niet gemakkelijk om spelers op dit moment naar Ajax te halen. We hebben ook de drie B’s nog niet”, doelt De Boer tot slot op Brian Brobbey, Steven Bergwijn en Steven Berghuis (Berghuis viel wel in tegen Vojvodina).

