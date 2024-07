Ronald de Boer ziet lichtpunt bij moeizame overwinning Ajax: 'Geweldig, mijn complimenten'

Ronald de Boer was na afloop van het duel Ajax - Vojvodina (1-0) niet enthousiast over het vertoonde spel, maar wilde wel een compliment uitdelen aan de fans van Ajax. Zij schreeuwden hun team negentig minuten lang vooruit.

De Boer vertelt bij Noa Vahle van Ziggo Sport na afloop dat hij graag een grotere uitslag had gezien, maar de eerste doelstelling is behaald. "Je hoopt natuurlijk op een overwinning, het liefst wat ruimer, maar je ziet na zo'n seizoen dat alles is meegenomen. Zo'n overwinning is misschien een eerste stap."

Het valt de analist wel op dat Ajax weinig energie meer over leek te hebben na rust. "De tweede helft was eigenlijk heel matig. Ik dacht dat de tegenstander misschien wel vermoeid zou worden in de tweede helft, maar het was juist andersom: Ajax leek vermoeid. Ze kregen meer grip en je hebt geluk dat je halverwege de tweede helft niet met 0-1 achterstaat. Wedstrijdconditie moet je opbouwen, de intensiteit is anders dan op een training. Het kost misschien nog wat tijd, maar ze zijn nu nog niet Farioli-fit."

De Boer genoot ook van het enthousiasme van de Ajacieden tijdens dit duel. "Ondanks dat ze af en toe niet werden verwend in de tweede helft, bleven ze erachter staan. Dat zegt denk ik ook wel wat over de fans. Ajax heeft geweldige supporters. Dat geldt denk ik wel voor alle Nederlandse clubs. Als je supporter bent moet je er juist in zware tijden ook staan. Dus mijn complimenten aan ze."

