Positie Van Dijk staat opeens ter discussie: 'Je kunt hem daar ook neerzetten'

Mike Verweij is van mening dat Ronald Koeman er heel goed over na moet denken of hij woensdag in de halve finale tegen Engeland niet met moet beginnen. Van de Ven verving zaterdag in de kwartfinale tegen Turkije twintig minuten voor tijd Nathan Aké en maakte een uitstekende indruk. Verweij ziet in Van de Ven niet alleen een serieuze optie voor een basisplaats op de linksbackpositie, maar ook op de plek van .

Van Dijk is onomstreden in het elftal van bondscoach Koeman, maar maakt dit EK zeker niet in elke wedstrijd een overtuigende indruk. Zo werd er na de nederlaag in de laatste groepswedstrijd tegen Oostenrijk wederom openlijk getwijfeld aan zijn leiderschap en ook gedurende de kwartfinale tegen Turkije klonk er kritiek. Verweij zag Van Dijk eveneens geen overtuigende prestatie neerzetten.

Artikel gaat verder onder video

Van de Ven maakte als invaller daarentegen een ijzersterke indruk. De verdediger van Tottenham Hotspur voorkwam met een cruciale ingreep de gelijkmaker van Turkije. “Het is een discussie die nooit gevoerd zal gaan worden, maar je kunt Aké vervangen door Van de Ven, want ik vind wel dat Van de Ven zó op de deur klopt dat het tegen Engeland een optie móét kunnen zijn, in ieder geval een optie om heel goed over na te denken voor Koeman. Maar je kunt hem in feite ook op de plek van Virgil van Dijk zetten, want die vond ik ook geen hele goede indruk maken”, zo zegt Verweij in de podcast Kick-off van De Telegraaf.

Verweij realiseert zich echter ook wel dat Koeman Van Dijk nooit van z’n leven uit zijn elftal gaat halen. De verslaggever wijst naar Memphis Depay, in wie Koeman zowel in de aanloop naar als tijdens het EK in Duitsland zijn volste vertrouwen uitsprak. “Hij houdt ook al heel lang Memphis de hand boven het hoofd”, zegt Verweij. Memphis betaalt het vertrouwen van Koeman voetballend nog niet terug, maar werkt wel hard. Verweij vindt zijn landgenoten dan ook iets te streng in hun oordeel over Memphis. “Dat hij nationaal de Kop van Jut is… Ja, dat hoort er misschien bij. Hij verdient genoeg. Ik ken het allemaal wel, dat soort geleuter. Maar in de tweede helft speelde hij wél heel goed vond ik, in de rug van Weghorst. Koeman heeft hem ook áltijd het vertrouwen gegeven.”

En daarom denkt Verweij dat een reserverol voor Van Dijk uitgesloten is. “Hij gaat never nooit zijn aanvoerder laten vallen, maar in feite zou je misschien, zeker als je deze wedstrijd als maatstaf neemt, daar Van de Ven neer kunnen zetten”, zo klinkt het. Van de Ven droeg tot op heden acht keer het shirt van het Nederlands elftal, waarvan viermaal tijdens dit EK. Tegen Polen, Oostenrijk, Roemenië en Turkije kwam de pijlsnelle verdediger als invaller binnen de lijnen.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Blind verrast Vahle: ‘Geen enkele andere Oranjespeler durft dit te zeggen’

Daley Blind verrast verslaggever Noa Vahle met zijn eerlijke antwoord.