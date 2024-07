Sam Lammers bijna van FC Twente: transfersom hoger dan gedacht

FC Twente hoopt de komst van spoedig af te ronden, zo schrijft De Telegraaf donderdag. De spits is overbodig geworden bij Rangers FC, dat nog wel een forse transfersom mag incasseren.

In Schotland wordt rekening gehouden met een afkoopsom die middels bonussen kan oplopen tot 3 miljoen euro. Woensdag sprak journalist Jeroen Bijma van De Gelderlander nog van een vraagprijs van 2,5 miljoen euro, terwijl Lammers niet te veel wilde inleveren op zijn jaarsalaris van 1,5 miljoen euro.

Artikel gaat verder onder video

Het financiële plaatje was FC Utrecht en NEC te gortig. De salariswensen van Lammers gingen de mogelijkheden van beide clubs 'ver te boven', aldus De Telegraaf. FC Twente lijkt slagvaardiger en hoopt Lammers op korte termijn binnen te halen. Hij is het alternatief voor de onhaalbaar gebleken Wout Weghorst.

FC Twente is de voorbereiding op het nieuwe seizoen ingegaan met Ricky van Wolfswinkel en de jeugdige Lucas Vennegoor of Hesselink, de zoon van oud-international Jan Vennegoor of Hesselink. De Enschedeërs willen nog vóór het Champions League-tweeluik met Red Bull Salzburg (6 en 13 augustus) een nieuwe spits strikken.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Lijnders ziet ‘lastige’ loting voor Red Bull Salzburg en deelt complimenten uit aan FC Twente

Red Bull Salzburg-trainer Pepijn Lijnders reageert op de loting tegen FC Twente in de derde voorronde van de Champions League.