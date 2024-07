'Sam Lammers één stap verwijderd van terugkeer in de Eredivisie'

is volgend seizoen vermoedelijk tóch in de Eredivisie te bewonderen. Volgens Italiaanse media is de spits, die de tweede helft van vorig seizoen op huurbasis uitkwam voor FC Utrecht, dichtbij een overstap van het Schotse Rangers FC naar FC Twente.

Afgelopen zomer telden de Rangers nog ruim vier miljoen euro neer om Lammers over te nemen van Atalanta Bergamo. In Glasgow raakte de bij PSV opgeleide spits echter al snel zijn basisplaats kwijt, mede omdat hij in zijn eerste halfjaar niet verder kwam dan twee competitiegoals. De tijdelijke overstap naar Utrecht kwam dan ook als geroepen. Namens de Domstedelingen trof Lammers na de winterstop tien keer doel in de Eredivisie en nog eens een keer in de play-offs om Europees voetbal, waarin FC Utrecht in de finale ten onder ging tegen Go Ahead Eagles.

FC Utrecht-trainer Ron Jans had Lammers ook dit seizoen graag tot zijn beschikking gehad, maar toonde zich vorige maand al pessimistisch over de kansen om de 27-jarige aanvaller opnieuw te mogen verwelkomen. Ook N.E.C. had Lammers graag aan de selectie toegevoegd, maar trainer Rogier Meijer verwachtte afgelopen weekend niet dat het zover zou komen. In de AD Voetbalpodcast zegt journalist Jeroen Bijma vandaag (woensdag) dat Rangers 2,5 miljoen euro voor Lammers zou verlangen en dat de speler bovendien zelf niet achteruit wil gaan in zijn jaarsalaris van - naar verluidt - 1,5 miljoen euro.

Of FC Twente dergelijke bedragen wél voor de komst van Lammers kan en wil betalen is niet duidelijk, maar volgens de Italiaanse journalist Andrea Losapio van TuttoMercatoWeb is de spits 'één stap verwijderd' van een overstap naar de Tukkers. Twente hoopte lange tijd Wout Weghorst aan de selectie van trainer Joseph Oosting toe te kunnen voegen, maar de spits van Burnley en het Nederlands elftal lijkt op weg naar Ajax. In de persoon van Lammers zou de nummer drie van het voorbije seizoen dan toch de gewenste aanvallende versterking hebben gevonden.

