SBS-collega haalt uit naar René van der Gijp: 'Niet heel chic'

René van der Gijp wordt bekritiseerd door een (indirecte) SBS-collega omdat hij eerder deze week onthulde een boete van 1.500 euro te hebben gekregen omdat hij afwezig was in Vandaag Inside Oranje. Evert Santegoeds, die bij dezelfde zender te zien is in het programma Shownieuws, zocht uit hoe het daadwerkelijk zit en vraagt zich hardop af of de onthullingen van Van der Gijp wel zo 'chic' waren.

In de podcast KieftJansenEgmondGijp vertelde Van der Gijp deze week dat hij de afgelopen vier weken twee keer een aflevering van de veelbekeken talkshow oversloeg. De ene keer was dat omdat zijn zoon Nicky zijn verjaardag vierde, de tweede keer was dat omdat Nicky zijn diploma had gehaald. "Je moet zelfs betalen als je een keertje wegblijft voor degene die je vervangt", klaagde Van der Gijp in bovengenoemde podcast.

Artikel gaat verder onder video

Santegoeds brengt in de podcast Strikt Privé enige nuance aan in het verhaal. "Van der Gijp haalt er wel wat mee overhoop. Hij vertelt dat hij boetes opgelegd heeft gekregen van Talpa. Nou, ik heb intern maar eens nagevraagd hoe dat dan zit", zegt de hoofdredacteur van Privé. "Ze hebben natuurlijk een vet contract. Dat is wel bekend", legt de journalist uit. "Dat is uitonderhandeld door Wilfred Genee. Daar zitten ook vrije dagen in. Soms zijn ze met z’n allen vrij, dan zit Hélène Hendriks er, en dan hebben ze ook nog een week dat ze gewoon af en toe eens een keer niet kunnen komen."

Vervolgens legt Santegoeds uit wat er gebeurt als een gast, zoals Van der Gijp in dit geval, over het maximum van een week heengaat: "Dan is de afspraak dat de gage van je vervanger wordt afgetrokken van je eigen gage. Zo’n Van der Gijp, die echt wel meer verdient dan die 1.500 euro die hij aan zijn vervanger moet betalen, houdt dan met een avond thuis zitten of de verjaardag vieren van z’n zoon nog een aardig bedrag van een paar duizend euro over", rekent de journalist voor. Santegoeds plaatst bovendien vraagtekens bij de manier waarop Van der Gijp de opgelegde sanctie publiekelijk heeft gemaakt: "Dat noemt hij dan een boete, maar als jij niet kan en je zorgt dat er iemand anders zit, ja, dat is de afspraak. Daar zal hij zich aan moeten houden. Dat hij dat dan uit gaat zitten venten in een podcast… Ik weet niet of dat heel chic is, eigenlijk. Als ik niet naar Shownieuws ga, dan krijg ik ook geen geld. Zo makkelijk is het", besluit de journalist.

