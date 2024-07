Arne Slot kan brede lach niet onderdrukken na vraag over Feyenoord: 'Dit is geweldig voor de club'

Arne Slot is blij voor zijn vorige club Feyenoord én voor zijn oud-pupil , die voor een fraaie transfer naar Brighton & Hove Albion staat. De middenvelder werd twee jaar geleden door de Stadionclub voor ruim zes ton overgenomen van stadgenoot Excelsior, en levert Feyenoord bij zijn vertrek een recordsom op.

Slot beleefde vrijdag zijn eerste persconferentie als trainer van Liverpool en stond na afloop daarvan één op één voor de camera's van Viaplay. De betaalzender vraagt de trainer naar zijn mening over de nakende overstap van Wieffer. "Ik vind het vooral heel mooi voor hem, als je ziet waar hij vandaan komt", glundert Slot. "Dat hij twee jaar nadat hij van Excelsior kwam, de stap naar de Premier League kan maken, dat is geweldig voor hem."

Donderdag werd duidelijk dat er Brighton en Feyenoord akkoord zijn over een transfersom van dertig miljoen euro - exclusief 'makkelijk te halen' bonussen. "Het is ook geweldig voor Feyenoord, omdat het de grootste transfer is in de clubhistorie", reageert Slot. Tot op heden waren Orkun Kökçü en Luis Sinisterra de duurste uitgaande transfers die de club ooit realiseerde; beiden leverden 25 miljoen euro op bij hun overstap naar respectievelijk Leeds United en Benfica.

Op 2 november aanstaande staan Slot en Wieffer voor het eerst tegenover elkaar, als Liverpool en Brighton het op Anfield tegen elkaar opnemen in de Premier League. Ruim een half jaar later, op 18 mei 2025, staat voor Slot en Liverpool tijdens de voorlaatste speelronde het bezoek in Brighton op het programma. De trainer kijkt er alvast naar uit: "Ik vind het heel leuk om hem tegen te komen. Maar ik hoop dat hij zich in die wedstrijden niet teveel wil bewijzen tegen zijn oude trainer", grijnst Slot, die zegt dat hij Wieffer niet heeft gepolst voor een overstap naar Liverpool ("Ik heb Mats niet gesproken, nee").

🔴 Eerste mediadag voor Arne Slot bij Liverpool. We spraken de Nederlander o.a. over de waarschijnlijke transfer van Mats Wieffer naar Brighton: "Geweldige stap voor Mats, als je ziet waar hij vandaan komt." #ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal #PremierLeague pic.twitter.com/6zrKeflg7i — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) July 5, 2024

