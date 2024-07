Soap Omgba duurt voort: aanvaller meldt zich ziek voor training NAC

heeft zich ziekgemeld voor de training van maandag van NAC Breda, zo weet Voetbal International. De middenvelder zag zijn transfer naar KAA Gent zondagavond klappen, waardoor hij vooralsnog in Breda blijft.

Omgba had zichzelf onmogelijk gemaakt in Breda nadat hij in gesprek met De Telegraaf hard uithaalde naar de clubleiding van NAC. De middenvelder leek de afgelopen dagen hard op weg naar België, maar zondagavond meldde de promovendus dat de deal van de baan was. Tijdens de medische keuring zouden er complicaties zijn opgetreden, waardoor Gent het bod verlaagde. Daarop trokken de Bredanaars zich terug uit de onderhandelingen.

Het feit dat de transfer niet doorgaat, zorgt voor woede bij Omgba. De Belg wordt maandagmiddag gewoon op het trainingsveld van NAC verwacht, maar hij laat de training schieten. De promovendus zou hem na het klappen van de deal gedwongen hebben te komen trainen, maar de middenvelder heeft besloten hier niet naar te luisteren. Omgba heeft zich maandag namelijk ziekgemeld, zo bevestigt de club.

