Spanjaarden laten zich van beste kant zien en klappen massaal voor één Duitse speler

De 2-1 overwinning van Spanje op Duitsland in de kwartfinales van het Europees Kampioenschap betekende niet alleen voortijdige uitschakeling voor het gastland, maar ook de laatste stappen van binnen de lijnen als voetballer. De middenvelder nam vorige maand al afscheid van Real Madrid en door het late doelpunt van Mikel Merino in de verlenging kwam er definitief een einde aan zijn carrière als profvoetballer. De Spaanse fans in Stuttgart betuigden nog één keer massaal respect voor Kroos.

De voormalig middenvelder van onder meer Bayern München was zowel in de aanloop naar als tijdens de ontmoeting tussen Spanje en Duitsland het onderwerp van gesprek. Het zou zomaar zijn laatste wedstrijd als profvoetballer kunnen zijn, werd in de dagen voor de clash in Stuttgart gefluisterd. Voor Kroos had de wedstrijd al heel snel ten einde kunnen zijn. De wereldkampioen van 2014 beging in de openingsfase een stevige overtreding op Pedri, maar werd daarvoor niet bestraft met geel. Kroos zou in het vervolg van de wedstrijd nóg meer overtredingen begaan, maar werd uiteindelijk slechts één keer op de bon geslingerd.

Artikel gaat verder onder video

Duitsland en Kroos leken er in de verlenging nog een strafschoppenreeks uit te persen, maar een laat doelpunt van Merino dompelde het gastland toch nog in diepe rouw. Een pijnlijk einde van de loopbaan van Kroos, die op 14 juli maar wat graag met de beker in zijn handen had gestaan. Zover kwam het dus niet. Spanje won met 2-1 en speelt dinsdag de halve finale tegen Frankrijk. De aanwezige Spanjaarden in Stuttgart vierden groots feest, maar betuigden ook respect toen Kroos een ‘ererondje’ deed. Er werd door de Spaanse fans massaal geapplaudisseerd voor Kroos, zo is te zien op beelden op social media.

De Spaanse voetballers namen eveneens de tijd om Kroos te bedanken én natuurlijk te troosten. Aurélien Tchouaméni, die zich later op de avond met Frankrijk verzekerde van een plek in de halve finales en de voorbije jaren in Madrid de kleedkamer deelde met Kroos, stuurde na middennacht nog een veelzeggende tweet de wereld in: ‘Toni Kroos. Just THANK TOU man.’ Joshua Kimmich zou zich na afloop van de kwartfinale tussen Spanje en Duitsland tijdens zijn speech in de kleedkamer speciaal hebben gericht tot Kroos. “Ik wil iedereen bedanken voor zijn inzet. En ik wil Toni bedanken. Hij vierde ongelooflijke titels en records. Ik had graag nog een titel met hem gewonnen. Voor mij is het onbetwist de grootste Duitse speler die we hebben gehad. Het is ook opmerkenswaardig wat voor man en persoon hij is. Hij is een rolmodel voor ons allemaal in de kleedkamer”, zo zou Kimmich volgens BILD hebben gesproken.

🚨 Beautiful scenes. The Spanish fans are paying tribute to Toni Kroos! #ESPGER 🇩🇪 pic.twitter.com/iEG4jPYQ4a — Florian Plettenberg (@Plettigoal) July 5, 2024 Joshua Kimmich gave a speech in the dressing room after yesterday's game, saying that this exit was different to the tournaments before. He thanked the staff and especially thanked Toni Kroos.



Kimmich: "I wanted to thank everyone who was there for their efforts. And I wanted to… pic.twitter.com/Ht3kICNZBV — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) July 6, 2024 Carvajal y Joselu consolando a Toni Kroos 💔



pic.twitter.com/oBTIEkpA1p — Real Madrid Fans 🤍 (@MadridismoreaI) July 5, 2024 Toni Kroos. Just THANK YOU Man 👑🤍 — Tchouameni Aurélien (@atchouameni) July 5, 2024

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 EK 2024: volledige programma, uitslagen en alle standen

Hier vind je de standen in alle groepen van het EK 2024.