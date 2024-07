Spanje geeft een wervelende show, maar één speler wordt hard aangepakt: ‘Met alle respect…’

Spanje moest dinsdagavond in de halve finale van het EK tegen Frankrijk weliswaar al vroeg de achtervolging inzetten, maar had niet heel veel tijd nodig om orde op zaken te stellen. De formatie van bondscoach Luis de la Fuente maakte ook in de eerste helft een wervelende indruk. Eén speler is echter ook ditmaal het mikpunt van kritiek: .

De centrumspits van Atlético Madrid was in de aanloop naar de ontmoeting in de Allianz ArenA het onderwerp van gesprek bij de Spanjaarden. Niet omdat hij een geweldig EK speelt, allesbehalve zelfs, maar omdat hij twijfelde over een vervolg van zijn interlandloopbaan na het toernooi. Morata speelde al bijna tachtig interlands voor de nationale ploeg, maar is eigenlijk nooit onomstreden geweest. Zeker na het vorige EK werd hij keihard aangepakt. Morata miste in de halve finale tegen Italië een strafschop en dat werd hem zeer kwalijk genomen.

De la Fuente heeft echter volop vertrouwen in de spits. Dat blijkt ook wel uit het feit dat hij in een selectie met onder meer Dani Carvajal en Rodri de eerste aanvoerder is. De twijfels wegnemen heeft Morata deze zomer echter (nog) niet kunnen doen. Hij was weliswaar trefzeker in de eerste groepswedstrijd tegen Kroatië, maar trof vervolgens geen doel meer en werd telkens voortijdig naar de kant gehaald. In de eerste helft tegen Frankrijk heeft hij eveneens geen goede indruk kunnen achterlaten. Spanje wervelt bij vlagen in München, maar het spel gaat grotendeels aan Morata voorbij.

Op social media zijn de reacties op het optreden van Morata dan ook niet mild. “Met alle respect van de wereld… Hoe moet Morata zich voelen als hij ziet dat Lamine Yamal en Nico Williams aan zijn zijde geweldige spelers zijn, maar dat hij alles wat zij creëren kan belemmeren of laten mislukken… Het is verschrikkelijk”, zo klinkt het onder meer. “Stel je voor dat Spanje een spits had die beter kon nadenken en scoren dan Morata”, zo schrijft iemand anders. Spanje had Morata in elk geval niet nodig om de vroege 0-1 achterstand weg te poetsen. Randal Kolo Muani knikte Frankrijk na tien minuten op een 0-1 voorsprong, maar Lamine Yamal en Dani Olmo zorgden binnen de kortste keren voor een groot Spaans feestje.

Volg de ontwikkelingen bij Spanje - Frankrijk hier live!

