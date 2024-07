Arsenal-fans zijn lyrisch over Nederlands talent: ‘We hebben een juweel’

Salah-Eddine Oulad M'Hand maakte zaterdagnacht indruk in de oefenwedstrijd tussen Arsenal en Manchester United (2-1). Het twintigjarige Nederlands-Marokkaanse talent stond de gehele tweede helft op het veld en ontving op sociale media de nodige complimenten van de supporters van Arsenal.

Na zijn optreden publiceerde een supporter een compilatie van het spel van Oulad M'Hand. De middenvelder, spelend met rugnummer 56, verstuurde de nodige ‘progressieve’ passes (passes vooruit), waarmee hij een bijdrage leverde aan de aanvalsopbouw. Ook hield hij de bal waar nodig in de ploeg en was hij verantwoordelijk voor enkele intercepties. Oulad M’Hand was niet bij een doelpunt betrokken, maar wordt desondanks bewierookt.

"We hebben een juweel", schrijft een fan bijvoorbeeld. Een andere supporter van Arsenal vult aan: "Hij wordt een goede selectiespeler voor ons, als hij zich ontwikkelt zoals zou moeten. Anders zal hij elders een goede carrière hebben." Volgens een andere fan moet Mikel Arteta de jongeling integreren in de selectie. "En anders moeten we hem verkopen voor niet minder dan vijftien miljoen pond." De fans zagen Oulad M'Hand woensdagnacht ook al een helft in actie tegen Bournemouth (1-1, gewonnen na strafschoppen).

Oulad M'Hand is afkomstig uit de jeugdopleiding van Feyenoord. Hij stapte in 2020 over naar Arsenal. Voor die club speelde hij nog geen officiële wedstrijd. In het seizoen 2022/23 werd hij verhuurd aan Hull City, maar vanwege blessureleed kwam hij nooit in actie voor the Tigers. Afgelopen seizoen speelde hij op huurbasis voor FC Den Bosch in de Keuken Kampioen Divisie. Namens Den Bosch kwam hij tot twintig officiële wedstrijden, met daarin drie goals en een assist. Tussen zijn laatste optreden voor Den Bosch (10 mei) en zijn wedstrijd tegen Manchester United zaten slechts 79 dagen.

Salah-Eddine Oulad M'Hand vs Manchester United!



Future looks bright! pic.twitter.com/tEtCzy5oOl — AFC_Adi (@AFC_Adi06) July 28, 2024

