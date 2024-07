Theo Janssen: 'Ik moet bijna mijn excuses aanbieden aan de NOS'

Theo Janssen vreesde maandag voor het voortbestaan van Vitesse. Het leek erop dat er geen deal leek te komen tussen Coley Parry en Guus Franke over de schuldenlast. Vlak voor de deadline van 23.59 uur kwam er toch een akkoord, een belangrijke stap voor het voortbestaan van Vitesse.

Janssen was maandagavond aanwezig bij de NOS als analist bij Frankrijk – België, maar was met andere dingen bezig. “Ik moet bijna mijn excuses aanbieden aan de NOS. Ik was niet volledig bij die wedstrijd omdat ik heel erg bezig was met wat er hier gebeurde. Dat zei me wel veel, dat heb ik niet vaak”, vertelt de clubicoon van Vitesse in een interview met De Gelderlander.

Als Vitesse geen proflicentie zou krijgen, zou dat voor Janssen ‘heel erg’ zijn. “Ik ben in mijn hart supporter. Ik ben al meer dan 23 jaar werkzaam bij deze club, meer dan helft van mijn leven”, legt hij uit. “Als dit weg zou vallen, valt een gedeelte van mij ook weg. Dat zou heel spijtig zijn. Niet alleen voor mij, maar voor alle medewerkers.”

De oud-middenvelder was dolblij en opgelucht toen ’s nachts duidelijk werd dat Vitesse toch gered leek. “Om 01.30 uur kwam er groen licht en hebben we met elkaar een pilsje gedronken. Dit was een heel belangrijke slag voor de club. Het is gunstig dat we die nu hebben gepakt, anders hadden we hier vandaag misschien niet eens meer gezeten. Het is nu aan de beroepscommissie van de KNVB.”