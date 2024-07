Kroos openhartig over EK-uitschakeling Duitsland: 'Sinds 2012 niet meer meegemaakt'

heeft in zijn podcast Einfach mal Luppen een boekje opengedaan over de uitschakeling van Duitsland op het EK, waarmee zijn voetballoopbaan direct ook ten einde kwam. De middenvelder voelde na de kwartfinale tegen Spanje, waarin Mikel Merino het gastland in de laatste minuut van de verlenging de genadeklap toediende, naar eigen zeggen 'een enorme leegte' die hij sinds 2012 niet meer had ervaren.

Het had zo mooi geweest kunnen zijn: Kroos, met 34 (!) hoofdprijzen in een carrière van zeventien jaar de meest succesvolle Duitse voetballer aller tijden, die afscheid neemt met een Europese titel in eigen land. Het was de middenvelder echter niet gegund. Tegen Spanje kwam Die Mannschaft vlak voor het einde van de reguliere speeltijd nog wel op gelijke hoogte, maar Mikel Merino velde in de daaropvolgende verlenging alsnog het vonnis: 2-1, EK én carrière Kroos in één klap voorbij.

"Ik voelde een enorme leegte na het verlies tegen Spanje. Dat was me sinds 2012 niet meer overkomen", zegt Kroos, doelend op de Champions League-finale die hij dat jaar met Bayern München speelde. In de eigen Allianz Arena was Chelsea na strafschoppen daarin te sterk, mede doordat Arjen Robben in de verlenging een strafschop miste. "Net als toen, viel de droom om in eigen huis een titel te grijpen in duigen", aldus Kroos.

"De busreis van Stuttgart terug naar het basiskamp in Herzogenaurach leek eindeloos", vertelt Kroos over wat er na de wedstrijd gebeurde. "De teleurstelling was ongelooflijk, maar je zit niet drie uur lang in stilte, je voert ook fijne gesprekken." De dagen na de wedstrijd voelde Kroos de pijn doorwerken: "Ik heb me nog twee dagen slecht gevoeld. Het is ongelooflijk hoe je brein je lichaam beïnvloedt. Als we door waren gegaan, dan hadden we in de halve finale tegen Frankrijk gestaan en was ik in topvorm geweest. Maar nu kon ik twee dagen lang geen stap verzetten, alles deed van top tot teen pijn."

