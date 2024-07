96-voudig international van Engeland maakt totaal géén indruk: ‘In de zomer ofwel dood of nog niet fit’

Er werd in de aanloop naar het Europees Kampioenschap in Duitsland heel veel verwacht van Engeland, maar ondanks de halve finaleplaats heeft de formatie van coach Gareth Southgate nog geen goede indruk kunnen maken. De voorhoede heeft het eveneens lastig. Filip Joos ziet bijvoorbeeld nog geen hoge ogen gooien. De Belgische commentator merkt zelfs iets opvallends op aan de aanvoerder van de Three Lions.

Kane is met 65 doelpunten in 96 interlands de topscorer aller tijden van de Engelse nationale ploeg. Twee daarvan maakte hij gedurende het huidige EK in Duitsland. Kane scoorde in de tweede groepswedstrijd tegen Denemarken en maakte de winnende in de achtste finales tegen Slowakije. Maar in de andere vier duels was hij vrijwel onzichtbaar. Eist het lange seizoen met Bayern München zijn tol? Kane werd dit EK al driemaal voor het laatste fluitsignaal naar de kant gehaald. Dat is volgens Joos geen toeval. “Harry Kane is zomer-Kane. Zijn beste toernooi was in Qatar, dat was niet toevallig in de herfst”, wordt Joos geciteerd door Sporza.

Artikel gaat verder onder video

Kane was tijdens het Wereldkampioenschap van 2022 in Qatar goed voor drie assists en twee treffers. Zijn doelpunten maakte hij pas in de knock-outfase: eentje tegen Senegal en een rode later sloeg hij ook toe tegen Frankrijk, al kon hij mede door een gemiste strafschop niet voorkomen dat de Fransen aan het langste eind trokken. Joos ziet desondanks een groot verschil tussen Kane in de zomer en in de herfst of winter. “In de zomer is Kane ofwel dood of nog niet fit. Hij is er wel voor de ploeg, maar het is heel pover tot nu toe.” Omdat Kane zijn aanvoerder is zal Southgate hem niet snel naar de kant halen, maar Joost zou tóch voor een andere spits kiezen. “Ik zou dus ook bij Engeland de diepe spits wisselen en Ollie Watkins zetten”, zo klinkt het.

Joos denkt dat Southgate op die manier ‘in het hoofd kruipt’ van Virgil van Dijk. “Die speelt liever tegen Kane dan Watkins. Enkele jaren geleden verloor hij namelijk met Liverpool tegen Watkins met 7-2, dat kruipt in de kleren.” Een basisplaats voor Watkins ligt echter niet in de lijn der verwachting. Joos ziet dat zowel Engeland als het Nederlands elftal een probleem heeft in de spitspositie. “Ze houden allebei te veel vast aan hun diepe spits. De hiërarchie speelt daarin mee, zet Kane er maar eens uit. Southgate heeft een vervanger waarin hij vertrouwen heeft, Koeman heeft dat onterecht niet. In die zin wordt het een rare halve finale”, zo besluit de commentator.

