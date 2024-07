Transfernieuws uit Rotterdam: Feyenoord lijkt doelman definitief uit te zwaaien

SC Cambuur gaat zich hoogstwaarschijnlijk versterken met , zo weet het gerenommeerde 1908.nl woensdag te melden. De doelman, die in Rotterdam geen uitzicht heeft op speeltijd, gaat volgens ingewijden een permanente overgang maken.

Jansen kwam het afgelopen seizoen op huurbasis uit voor De Graafschap. De Superboeren hebben ook deze transferwindow interesse in de sluitpost, maar Cambuur lijkt de strijd de gaan winnen. De 22-jarige Jansen is al persoonlijk rond met de club uit Leeuwaren. De ploeg van Henk de Jong was door het vertrek van Yanick van Osch naar RKC Waalwijk nog op zoek naar een nieuwe nummer één.

Een huurdeal met Feyenoord was niet mogelijk, omdat het contract van Jansen nog doorloopt tot de zomer van 2025. Door de aanwezigheid van Timon Wellenreuther, Justin Bijlow en Mikki van Sas had Brian Priske geen plek in de selectie voor Jansen.

De geboren Rotterdammer zat sinds 2014 in de jeugdopleiding bij Feyenoord, waar hij nooit wist door te breken naar de hoofdmacht. Jansen werd twee keer verhuurd, een keer aan TOP Oss en een keer aan De Graafschap.

