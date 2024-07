Uitzending rond Nederland - Engeland ruw verstoord door man die studio in loopt en naast Youri Mulder gaat staan

De uitzending van het Belgische VRT voorafgaand aan de wedstrijd tussen Nederland en Engeland werd verstoord door een klimaatactivist. Een man kwam de studio in en wilde zich vastlijmen aan de tafel, waar Youri Mulder, Wesley Sonck, Imke Courtois en Tess Elst de wedstrijd bespraken. De activist werd snel verwijderd uit de studio.

“Wat willen we? Klimaatrechtvaardigheid. Wanneer willen we dat? Nu!”, schreeuwde de activist toen hij binnenkwam. Het bleek te gaan om klimaatactivist Wouter Mouton (46), die vaker werd aangehouden voor opvallende acties. Tijdens de bekerfinale tussen Anderlecht en AA Gent in april 2022 maakte hij zich vast aan het doel. Tijdens de Ronde van Vlaanderen klom hij over de nadarhekken en wandelde hij achter de spurtende Mathieu van der Poel en Tadej Pogacar over de streep. Ook heeft hij recent de glasplaat voor het schilderij ‘Meisje met de parel’ van Johannes Vermeer beklad met rode vloeistof.

Een dag later blikt Mulder in het NOS-programma Studio Fußball terug op het incident. “De uitzending was al begonnen, ja. Het was iemand die dat vaker deed, een klimaatactivist. Ik probeerde z’n hand van de tafel te halen, maar je wilt ook voorzichtig zijn. Die floormanager kwam eraan en trok hem hardhandig los. Allemaal vuil op dat glas… Hij had betere lijm moeten hebben, denk ik”, aldus Mulder.

Mouton vertelt na zijn actie dat het verstoren van de uitzending niets te maken had met Nederland of Engeland. "Het was zeker geen actie die gelinkt kan worden aan Nederland of het Verenigd Koninkrijk, dat was ook niet de bedoeling. Ik koos dit uit praktische overwegingen; het is een goed bekeken programma met live publiek. Ik wilde aandacht vragen op het moment dat het nodig is."

Zijn bedoeling was om zich met superlijm vast te kleven aan de tafel. “Dat duurt toch zo’n 10 seconden voor die lijm echt kleeft, en de security was er direct bij. Ze stonden op enkele meters van de tafel. Ik had ook een T-shirt aan om te tonen en wou een tekst voorlezen, maar dat is niet gelukt. Ik ben behoorlijk tevreden met het resultaat. Als ik niets onderneem, gaat er ook niets gebeuren”, zegt hij tegen Het Laatste Nieuws.