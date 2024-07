Driessen waarschuwt Koeman voor houding: ‘Dat is gevaarlijk’

Valentijn Driessen mocht maandag op de koffie komen bij Ronald Koeman. De journalist stelt dat de bondscoach ontspannen was en zelfs voldaan oogde. Dat is volgens Driessen een gevaarlijke houding.

“Hij was heel ontspannen, voldaan bijna”, vertelt Driessen over zijn ontmoeting met Koeman in de podcast Kick-off van De Telegraaf. “Zo zat hij erbij, maar dat is gevaarlijk. Zeker met een halve finale.” Woensdagavond staat Oranje in de halve finale tegen Engeland.

Volgens de verslaggever van de krant was de ontmoeting met de journalisten van verschillende media prettig voor Koeman. “Hij kon nu eigenlijk al zijn criticasters met de halve finale om de oren slaan. Dat zei hij ook: ‘Iedereen dacht dat we in de kwartfinale naar huis zouden gaan’. Ik moet wel zeggen dat hij het geluk had dat hij in de goede kant van het toernooi is beland door allerlei omstandigheden.”

Mike Verweij noemt de derde plaats in de groepsfase vervolgens gekscherend het masterplan. “Als dat het masterplan was, was dat geniaal geweest”, reageert Driessen. “Maar dat was het natuurlijk niet. Het bestaat voornamelijk uit toeval en daarom ben je zo ver gekomen. Maar daar mochten we van Koeman niet te makkelijk over doen, want op een toernooi als dit win je niet makkelijk je wedstrijden.”

