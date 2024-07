Van der Gijp mist analist op tv: ‘We zitten godverdomme naar Boulahrouz en andere idioten te luisteren’

René van der Gijp is niet te spreken over het niveau van de voetbalanalisten uit Nederland, zo laat hij duidelijk blijken in de KieftJansenEgmondGijp podcast. De televisiepersoonlijkheid noemt voetbalexpert Jurriaan van Wessem ‘met afstand de beste analist van Nederland’.

Van Wessem komt ter sprake in de podcast, waarna Van der Gijp het niet kan laten om een gigantische sneer uit te delen aan de hedendaagse voetbalanalisten. “Tachtig procent wat er bij tv werkt is incompetent. Het feit dat Van Wessem nu nergens analist is… Kom op, hij is met afstand de beste analist van Nederland”, zegt de oud-voetballer.

“We zitten godverdomme te luisteren naar Khalid Boulahrouz en andere idioten. Waar gaat dit over, joh. Af en toe ben ik er zo klaar mee. Ik heb nog een jaar contract, maar ik ben echt wel blij als het daarna klaar is”, gaat Van der Gijp verder. Gijp deed eerder in de podcast een uitspraak over zijn afwezigheid bij Vandaag Inside Oranje, waardoor hij een fors bedrag liet lopen.

