Van der Vaart en Van Hooijdonk gaan stuk om interview van 'ster van de avond' bij de NOS

De analisten van de NOS hadden zondagavond de grootste lol om Joep Schreuder. In de nabeschouwing van de EK-finale tussen Spanje en Engeland (2-1) werd een interview getoond dat Schreuder hield met spits Álvaro Morata.

Het interview van Schreuder met Morata begon in het Spaans, al schakelde de Nederlandse journalist na zijn eerste vraag over naar het Engels. Op een gegeven moment hanteerde hij een mengvorm van het Engels en Spaans. “He brings also harmonia, no?”, vroeg Schreuder bijvoorbeeld over bondscoach Luis de la Fuente. Aan tafel bij de NOS moesten Pierre van Hooijdonk en Rafael van der Vaart hard lachen.

Artikel gaat verder onder video

“Ik moet echt denken aan Jiskefet met Maradona. Kunnen jullie je dat herinneren? Allemaal even terugkijken. Legendarisch”, zei Van Hooijdonk. Vervolgens trad Van der Vaart, die in Spanje speelde Real Madrid en Real Betis, op als vertaler van Morata. “Wat hij zei? Dat het ongelooflijk was, dat hij trots was, ja, je hoeft het niet te vragen, want ze antwoorden allemaal hetzelfde. Maar Joep Schreuder: grote ster van de avond.”

Het interview van Schreuder was overigens ook in beeld bij de Engelse BBC, al was dat onbedoeld. Schreuder ‘onderbrak’ daar een interview met bondscoach Gareth Southgate, door een fout van de regie bij de BBC. De eerste vraag van Schreuder aan Morata was te horen, totdat de BBC doorkreeg dat er iets verkeerd ging en er werd teruggeschakeld naar de studio.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Analisten van BBC zijn stomverbaasd als Joep Schreuder plots de uitzending overneemt

Een opvallend moment in de nabeschouwing van de BBC op de EK-finale.