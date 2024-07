Van Hanegem zet Xavi Simons op zijn plek: 'Die status heeft hij helemaal niet'

Willem van Hanegem heeft er geen goed woord voor over dat na de halve finale tussen Nederland en Engeland weigerde de Nederlandse pers te woord te staan. De Kromme schrijft in zijn column in het Algemeen Dagblad dat de maker van het Nederlandse doelpunt 'helemaal niet de status' heeft om 'zijn eigen regels te bepalen'.

Van Hanegem zag Simons een 'mooie treffer' maken, schrijft hij in zijn wekelijkse rubriek. Ondanks de heerlijke uithaal waarmee de 21-jarige aanvallende middenvelder doelman Jordan Pickford het nakijken gaf, kreeg Oranje daarna echter totaal geen grip op het duel. Van Hanegem weet wel waarom: "We liepen na de mooie treffer van Xavi Simons te veel naar achteren en dat speelde Engeland in de kaart."

Daarnaast vindt het Feyenoord-icoon het 'jammer' voor Denzel Dumfries en Stefan de Vrij dat het EK met de nederlaag tegen Engeland voorbij is. "Die jongens van Inter hebben een goed EK gespeeld, en ze vertelden er na afloop rustig over." Dat in tegenstelling tot hun jongere ploeggenoot: "Simons niet, die wil niet met de Nederlandse pers praten, begrijp ik. Omdat hij weleens kritiek kreeg. Het is allemaal wat hè. Daar kan de KNVB dus mee aan de slag, want Simons heeft helemaal niet de status om zijn eigen regels te bepalen. Virgil van Dijk staat er toch ook gewoon?", klinkt het retorisch.

Nu Nederland is uitgeschakeld, hoopt Van Hanegem nog maar één ding: dat Spanje ('met afstand de brste ploeg op dit EK') zondag ten koste van Engeland de Europese titel grijpt. En dat terwijl La Roja beschikt over 'een bondscoach waar nog nooit iemand van heeft gehoord' (Luis de la Fuente, red.). "Hij zette de bewierookte Julian Nagelsmann opzij en gelukkig ook de voetbalverpester Didier Deschamps. En ik hoop zondagavond ook nog die saaie Gareth Southgate", schrijft Van Hanegem.

