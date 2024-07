Problemen voor Enzo Fernández stapelen zich op: Engelse rechtbank acht Chelsea-speler schuldig

De problemen voor stapelen zich op. De middenvelder van Chelsea kwam na het winnen van de Copa América met Argentinië in opspraak door het zingen van een racistische tekst over Frankrijk en blijkt nu in Engeland schuldig te zijn bevonden aan een verkeersovertreding. Het rijbewijs van Fernández dreigt daarom ingenomen te worden.

Na het winnen van de finale van de Copa América toonde Fernández zich van zijn slechtste kant in de Argentijnse spelersbus. Samen met een aantal ploeggenoten zette hij een lied in waarin de spelers van Frankrijk - anderhalf jaar geleden de tegenstander in de gewonnen WK-finale in Qatar - mede vanwege hun soms Afrikaanse achtergrond belachelijk worden gemaakt.

Chelsea-ploeggenoot Wesley Fofana reageerde al vernietigend op de actie van Fernández, voordat de club zelf ook met een veroordelend statement naar buiten kwam. De speler ging zelf nog wel door het stof, maar dat lijkt niet voldoende te zijn geweest. Inmiddels melden Engelse media dat zowel de FIFA als de Zuid-Amerikaanse voetbalbond CONMEBOL onderzoek doen naar het incident. Een sportjurist vertelt The Sun dat de kans bestaat dat de Engelse FA verantwoordelijk zal worden gesteld voor het uitspreken van een sanctie. Op 'bijna alle discriminerende acties' staat een schorsing voorgeschreven van zes tot twaalf wedstrijden, zo schrijven de reglementen van de Engelse bond voor.

Alsof het allemaal nog niet erg genoeg is, blijkt nu dat Fernández zich afgelopen woensdag voor de rechter had moeten verantwoorden voor drie verkeersovertredingen. De Argentijn kwam echter niet opdagen, maar in zijn absentie kwamen twee aanklachten - eentje voor rijden door rood licht en eentje van rijden zonder geldige verzekering - te vervallen. Op een derde punt - het niet kunnen identificeren van de bestuurder van een Porsche Cayenne, op 27 december vorig jaar - is de Chelsea-speler echter wél schuldig bevonden. Op 11 september aanstaande zal de rechtbank daarom de strafmaat bepalen, Engelse media (waaronder Sky Sports) melden dat Fernández zijn rijbewijs dan kwijt dreigt te raken.

