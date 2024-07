Chelsea reageert middels statement op racismerel rondom Enzo Férnandez

Chelsea heeft middels een statement gereageerd op de racistische en discriminerende teksten die voorkomen in een video op de Instagram van hun middenvelder . The Blues nemen in het statement afstand de walgelijke teksten.

Tijdens de feestvreugde na het winnen van de Copa América zong een deel van de Argentijnse selectie een racistisch lied over de nationale ploeg van Frankrijk. Dit lied was tijdens het WK 2022 in Qatar ook al zeer populair onder de Argentijnse supporters. "Ze spelen voor Frankrijk, maar komen uit Angola. Zijn moeder is Nigeriaans, zijn vader komt uit Kameroen. Maar op het paspoort staat Fransman", was er te horen in de livevideo.

Artikel gaat verder onder video

Dit kwam Fernández en Argentinië vervolgens op een hoop boze reacties te staan. Zo reageerde Chelsea-ploeggenoot Wesley Fofana via X op de smakeloze video. “Voetbal in 2024: ongeremd racisme”, postte hij. Daarnaast ontvolgde hij, net als zijn Chelsea-ploeggenoten Axel Disasi en Malo Gusto, de Argentijnse middenvelder op social media. Terwijl de Franse bond heeft besloten om naar de rechter te stappen.

In een statement neemt Chelsea afstand van de video van Fernández. “Chelsea vindt alle vormen van discriminerend gedrag volstrekt onaanvaardbaar. We zijn er trots op een diverse, inclusieve club te zijn waar mensen uit alle culturen, gemeenschappen en identiteiten zich welkom voelen”, valt er te lezen in het statement.

Fernández zelf is inmiddels ook door het stof gegaan via zijn Instagram. “We erkennen en waarderen de publieke verontschuldigingen van onze speler en zullen dit gebruiken als een kans om voorlichting te geven”, schrijft Chelsea, dat ook intern onderzoek gaat doen naar het voorval.

