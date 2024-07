Argentijn Fernández diep door het stof na racistisch lied: ‘Die woorden weerspiegelen niet mijn karakter’

heeft via Instagram zijn excuses aangeboden voor het racistische lied dat ze zien en te horen was in een livevideo op zijn Instagram-kanaal. Het desbetreffende lied deed veel stop opwaaien, waarna de middenvelder van Chelsea en het Argentijnse nationale team zich genoodzaakt voelde om te reageren.

Eerder werd al duidelijk dat Fernández de woede van de Franse voetbalbond en enkele van zijn Franse teamgenoten bij Chelsea op zijn hals had gehaald. De Franse voetbalbond reageerde witheet in een statement, verafschuwde het racistische lied en besloot om juridische stappen te ondernemen.

Artikel gaat verder onder video

Zijn Chelsea-ploeggenoot Wesley Fofana reageerde via X ook vernietigend. “Voetbal in 2024: ongeremd racisme”, postte de verdediger bij het gewraakte filmpje. Fofana, Axel Disasi en Malo Gusto ontvolgden Fernández direct op Instagram nadat de video online is gekomen.

Tijdens het WK in 2022 zorgden de Argentijnse voetbalsupporters voor opschudding met een liedje met de tekst: “Ze spelen voor Frankrijk, maar ze komen allemaal uit Angola. Zo mooi, zie hoe ze vluchten. Ze neuken travestieten zoals Mbappé! Hun moeder is Nigeriaans, hun vader komt uit Kameroen.” In de livestream van Fernández is hetzelfde liedje ook hoorbaar.

Diep door het stof

Middels een statement op Instagram gaat Fernández nu diep door het stof. “Ik wil mijn oprechte excuses aanbieden voor een video die tijdens de viering van het nationale team op mijn Instagram-kanaal is geplaatst”, schrijft de middenvelder. “Het liedje bevat zeer beledigend taalgebruik en er is absoluut geen excuus voor deze woorden.”

“Ik ben tegen elke vorm van discriminatie en bied mijn excuses aan voor het feit dat ik werd meegesleept in de euforie van de viering van onze Copa América-winst. Die video, dat moment, die woorden, weerspiegelen niet mijn overtuiging of mijn karakter. Het spijt me enorm”, besluit Fernández het statement.

© Imago/Instagram: enzojfernandez/Realtimes

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Finale neemt verschrikkelijke wending voor Messi: Argentijn in tranen, enkel ziet er zéér slecht uit

De finale van de Copa América nam in de tweede helft een dramatische wending voor Lionel Messi.